Mavi’de işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti başladı  

İşitme engelli müşterilerin taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verecek hizmete mavi.com'un ana sayfasından ve Mavi uygulamasındaki "Engelsiz İletişim" bölümünden kolayca erişilebiliyor. Bu özel hattan destek almak isteyenler "Engelsiz İletişim Görüntülü Konuşma" bağlantısı üzerinden Mavi'nin özel eğitimli temsilcileriyle iletişim kurabilirler.

Görme engelli bireyler için kapsayıcı ve erişilebilir online alışveriş deneyimi

Mavi aynı zamanda 2022 yılından bu yana BlindLook’un global EyeBrand ağında yer alarak, görme engelli bireylerin mavi.com ve Mavi App’te engelsiz bir moda ve alışveriş deneyimi yaşayabilmesini sağlıyor. Eşit, engelsiz ve kapsayıcı bir yaşam için öncü bir adım atarak, EyeBrand ağına katılan ilk moda markası olan Mavi, ürün ve hizmetlerini böylece 285 milyon görme engelliye ulaştırabiliyor. Hayata özgürce katılabilme imkanı tanıyan uygulama sayesinde, görme engelli kullanıcılar Mavi’deki online alışverişlerini sesli yönlendirmelerini kullanarak kimsenin desteği olmaksızın tamamlayabiliyor, tüm bilgi ve içeriklere engelsiz şekilde ulaşabiliyor.

“Müşterilerimizi hissedebilmek için aynı dili konuşmanın değerini biliyoruz”

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz yeni uygulamayla ilgili şöyle konuştu: “Mavi, odağı insan olan bir şirket. Sürdürülebilirlik stratejimiz All Blue doğrultusunda, kapsayıcı iş modelimiz ve sorumlu değer zincirimizle Mavi’nin dokunduğu herkesi güçlendirmeyi ve yenilikçi çalışmalarımızla toplumu harekete geçirmeyi önemsiyoruz. Eşit, engelsiz ve kapsayıcı uygulamalar geliştiriyor, ürün ve servislerimizi herkes için erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Bu anlayışın en son ürünü de işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmetimiz oldu. BlindLook iş birliğimizin ardından bu kez de, işitme engelli bireylerle aramızdaki bağı güçlendiren bir adım atmış olduk. İşitme engelli müşterilerimize işaret dilinde doğrudan cevap verme olanağı sunarak iletişimi daha erişilebilir ve etkileşimli hale getiriyoruz. Bu sayede sadece alışveriş deneyimini değil, aynı zamanda müşteri iletişimini de daha kapsayıcı bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Müşterilerimizi her an doğru anlayabilmek, hissedebilmek için aynı dili konuşmanın, yüz yüze olmanın değerini biliyor, engellerin kalktığı bir yaşam için çalışmaya devam ediyoruz.”