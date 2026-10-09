Manifest’ten ilk İngilizce single

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, global müzik yolculuğundaki önemli adımlardan birini gerçekleştirdi ve Tralala adındaki ilk İngilizce single’ını yayınladı. Tralala Türk ögelerine yer veren şarkı sözleriyle dikkat çekerken; nazar boncuğu, Türk çayı gibi kültürel ögelerin de yer aldığı klibi Londra’da çekti. Grup, şarkıyı ilk kez Londra’da 16 Ekim’de gerçekleştireceği Wembley konserinde canlı olarak söyleyecek.

Türkiye’de kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Manifest, şimdi müziğini uluslararası dinleyiciyle buluşturacağı yeni bir dönemin kapılarını Tralala şarkısıyla aralıyor. Grubun ilk İngilizce single’ı “Tralala”, eğlenceli ve enerjik yapısının yanı sıra güçlü melodik altyapısıyla Manifest’in müzikal dünyasını daha büyük kitlelere ulaştırıyor.

Tralala'nın söz ve bestesinde INJI, Jonah Jurick ve Alex Graf imzası bulunuyor. Şarkının prodüktörlüğünü Elber Tutkus ve Özcan Sayın üstlenirken, mix & mastering Utku Ünsal tarafından gerçekleştirildi. Şarkının gitarlarında ise Caner Güneysu yer aldı.

TRALALA KLİBİ LONDRA’DA ÇEKİLDİ

Yeeiid yönetmenliğinde Londra’da çekilen Tralala klibi, şarkının eğlenceli, özgüvenli ve enerjik dünyasını şehrin sokaklarına taşıyor. Manifest’in imza koreografilerinin de yer aldığı klipte, grubun Türkiye’den taşıdığı kültürel detaylar Londra’nın genç ve dinamik görsel dünyasıyla buluşuyor. Çay, nazar boncuğu ve “Maşallah” ifadesi hikâyenin içine doğal biçimde yerleşirken, klibin merkezinde Londra sokaklarına kendi tarzlarını yansıtan, birbirini destekleyen ve birlikte eğlenen altı genç kadın yer alıyor.

SIRADA WEMBLEY KONSERİ VAR

Tralala ile global yolculuğunda yeni bir sayfa açan Manifest, Londra’da 16 Ekim’de OVO Arena Wembley’de ilk global arena konserini vermek için de gün sayıyor. İlk İngilizce single’larının ardından Wembley sahnesine çıkacak grup, Türkiye’de başlayan hikâyesini böylece global bir sahneye taşıyacak.

LONDRA’DA BÜYÜK TANITIM

Wembley konseri ve Tralala'nın tanıtımı için bir süredir Londra’da bulunan grup, İngiltere’nin köklü müzik ve lifestyle yayınlarıyla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Manifest’e bu süreçte, geçtiğimiz mayıs ayında birlikte çalışacaklarını duyurdukları, dünya müzik endüstrisinin en önemli isimlerinden John Giddings de eşlik ediyor.