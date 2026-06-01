Manifest’in ilk dünya arena konseri açıklandı: Wembley’de konser verecekler

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, kariyerinin en önemli uluslararası adımını atarak, dünyanın en güçlü menajerlerinden biri olan John Giddings ile anlaşmıştı. Madonna, Céline Dion, The Rolling Stones, David Bowie, Spice Girls ve Pharrell Williams gibi dünyanın en büyük yıldızlarının kariyerinde izler bırakan Giddings ile anlaşan Manifest, global arenadaki ilk konserinin 16 Ekim’de Londra’da gerçekleşeceğini duyurdu.

İLK KONSER LONDRA’NIN İKONİK SALONU’NDA

Grup, dünyanın en ikonik konser salonlarından biri olarak kabul edilen Londra’daki OVO Arena Wembley sahnesinde ilk arena konserini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Manifest, çok yakın zamanda tamamı İngilizce olacak yeni bir single için çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte global odaklı projelerine hız verecek olan Manifest, uluslararası müzik pazarında aktif şekilde yer almaya devam edecek. Yeni dönem lansmanları ve global projelerin detayları ise çok yakında açıklanacak.