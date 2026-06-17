Manifest Avrupa’da kapalı gişe başladı

Manifest, Türkiye’deki başarısını yurt dışına taşımaya başladı. Grup, ilk Avrupa konserinde Rotterdam Ahoy RTM Stage’i kapalı gişe doldurarak uluslararası yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, kariyerlerinin ilk Avrupa konserini Hollanda’nın Rotterdam kentinde verdi. Rotterdam Ahoy kompleksinin RTM Stage salonunda sahneye çıkan grup, kapalı gişe gerçekleşen konserle Avrupa yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Konser öncesinde salon önünde uzun kuyruklar oluşurken, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen özellikle yurt dışında yaşayan Türklerden oluşan hayranları saatler öncesinden alandaki yerlerini aldı.



Büyük ilgiyle karşılanan Manifest, hit şarkılarının yanı sıra sahne enerjisi ve performansıyla da gece boyunca seyirciden tam not aldı. Konser sırasında dinleyicilerin “Türkiye sizinle gurur duyuyor” tezahüratları karşısında Manifest üyeleri duygusal anlar yaşadı.

ALBÜMÜN BİRİNCİ YILINI KUTLADILAR

Grup için konserin ayrı bir anlamı daha vardı. Manifest, kendi adını taşıyan ilk albümlerinin birinci yılını Rotterdam sahnesinde kutladı. Yayınlandığı günden bu yana dinlenme rekorları kıran albümün etkisi bugün de sürüyor.

Manifest, dijital platformlarda aynı anda 11 şarkıyla Top 50 listelerinde yer alırken; “Hileli”, “Daha İyi”, “Snap”, “Yaşanacaksa”, “KTS”, “Zamansızdık”, “Manifest”, “Amatör”, “Başrol Sensin”, “Rüya” ve “Zehir (Motive Remix)” dinleyicilerin en çok tercih ettiği şarkılar arasında bulunuyor.