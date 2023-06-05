Mandarin Oriental Bodrum’da sanat dolu bir hafta

Cennet Koyu’nun eşsiz manzarası eşliğinde, her ayrıntının özenle tasarlandığı, rutinlerden uzak yeniliklerin ve sürprizlerin öne çıktığı Mandarin Oriental, Bodrum, bu kez misafirlerini sanatın büyüleyici dünyasına davet ediyor. Alem Art Weekend ile başlayıp, Marcus Graf küratörlüğünde EArt Galeri’nin altı çağdaş sanatçının eserlerinden oluşan ‘Encounter/Karşılaşma’ sergisi, 4-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Mandarin Oriental, Bodrum’da sanatseverleri bekliyor.

Sergiye çalışmalarıyla katılan Ergin İnan, Burcu Yavuz ve Alea Pınar du Pre figüratif sanat alanında eserler sergilerken, Gülçin Aslandoğan, Ertuğrul Berberoğlu ve Eelco Hilgersom soyutlamaya bireysel yaklaşımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sanatçılar eserlerinde manevi ve entelektüel değerleri ortaya çıkarmak için bilinenin ötesine geçerken, her sanat sergisinde olduğu gibi izleyiciye yaşadığımız dünyada yeni içgörüler keşfetme şansı veriyor.

Eserleri Cleveland Bradford Museum, Londra British Museum gibi saygın müzelerin koleysiyonlarında yer alan sanatçı Ergin İnan, sergide yer alan eserinde böceklerin, insanların ve tarihi yazıların görüntülerini, izleyicinin dünya ile ilişkisi üzerine düşünebileceği bütüncül bir görsel matriste birleştirerek kültür ve doğa arasındaki karmaşık bağlantıyı araştırıyor.

Louvre Müzesi’nin açtığı fuarda Türkiye’yi temsil eden Burcu Yavuz ise eserlerinde birey ve toplum ilişkisini irdelemesinin yanı sıra, çağımız insanının metropol kalabalıkları içinde nasıl anonim birer zerreye dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Sanat stilini Jugendstil Pop-Art olarak tanımlayan Alea Pınar du Pre, Burcu Yavuz’un aksine, her bir kişiye çok katmanlı bir kişilik kazandıran güzel portreleri aracılığıyla bireye odaklanıyor. Her iki sanatçı da insan varoluşunun günümüzdeki durumuna dair hikayeler anlatıyor.

Eserleri bir çok özel kurum ve şahsın koleksiyonlarında yer alan sanatçı Gülçin Aslandoğan ise Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan sergiye katılan eserlerinde biçim ve rengin gücünü vurgulamayı tercih ederken minimal estetiği etkileyici bir görsellikle cesurca birleştiriyor. ‘Encounter/Karşılaşma’ sergisinde soyut tuvallerini, üç boyutlu yapılarının, parlak renklerinin psiko-görsel etkisini güçlendirdiği rölyef benzeri parçalara dönüştüren çalışmalarıyla sanatçı Ertuğrul Berberoğlu da yer alıyor. Eelco Hilgersom ise büyük içsel sanatsal kalitelerinin yanı sıra pop kültürüne, lüks güzellik ve arzu nesnelerine göndermeler yapan heykeller yaratarak sanat ve tasarım alanlarını birbiriyle ilişkilendirdiği eserleriyle sergide yer alıyor.