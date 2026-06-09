MaiaMarca Kristal Taşlı Sandaletler: Işığı Yakalayan Zamansız Tasarımlar

Maiamarca’nın en seçkin tasarımlarını bir araya getiren Prive Koleksiyonu içerisinde yer alan kristal taşlı sandaletler, el işçiliğini zarif detaylarla buluşturan özgün silüetleriyle öne çıkıyor. Ustalıkla yerleştirilen kesme kristaller ve markanın karakteristik tasarım dili, her modele sofistike bir ışıltı kazandırıyor.

Doğal deri üst yüzeyler ve kösele taban kullanılarak üretilen Maia Kristal Sandaletler, gün boyu konfor sunan yapısıyla estetik ve işlevselliği dengeliyor. Modern kadınların çok yönlü yaşamına eşlik etmek üzere tasarlanan koleksiyon, gündüzden akşama uzanan kullanım alanıyla zamansız bir stil anlayışını yansıtıyor.



Maiamarca atölyelerinde el işçiliğiyle hayat bulan Prive Koleksiyonu, markanın yıllara dayanan ayakkabıcılık mirasını çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor. Üstün malzeme kalitesi, ince işçilik ve özgün tasarım detaylarıyla öne çıkan koleksiyon, her sezon değerini koruyan zamansız parçalar sunuyor.





Akdeniz’in ruhu ve sıcak renklerinden ilham alan Maia Kristal Sandaletler; doğal kösele tabanı, kristal taş detayları ve rafine silüetiyle koleksiyonun imza tasarımları arasında yer alıyor.



Prive Koleksiyonuna ait seçkin tasarımlar ve Maia Kristal Taşlı Sandaletler, maiamarca.com’da keşfedilebilir. Maiamarca’nın dünyasına dair güncel koleksiyonlar ve ilham veren içerikler için @maiamarca Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.