Mahsun Kırmızıgül İstanbul’u coşturdu  

İstanbul’un en seçkin eğlence mekânlarından Günay Restaurant, 2025 yılının son konserine ev sahipliği yaptı.

Yılın kapanışını müzikle taçlandırmak isteyenler, bu özel gecede sahne alan usta sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ü izlemek için bir araya geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan performansta, Mahsun Kırmızıgül klasikleşmiş eserlerinden yeni parçalarına kadar geniş bir repertuvar sundu.

Şarkı aralarında izleyicilerle sıcak bir sohbet kuran sanatçı, sahnedeki enerjisiyle misafirlerden tam not aldı.

2025’in son konserinde sahne alma mutluluğunu yaşayan Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı heyecanı ve yeni yıl dileklerini de izleyenlerle paylaştı: “2025 hepimiz için unutulmaz anılarla dolu bir yıl oldu. 2026’nın sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. Herkese yeni yılda sevgi ve huzur diliyorum.”

Günay Restaurant’ı dolduran müzikseverler, Kırmızıgül’ün güçlü performansını coşkuyla alkışlarken gece, İstanbul’un en özel kapanış etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.