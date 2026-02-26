Mahir Günşiray: Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV'nin ekran klasiği EMPATİ'de usta aktör Mahir Günşiray'ı konuk etti. Mahir Günşiray, ilk kez bu kadar ayrıntılı olarak çocukluğunu, ailesini, babası Orhan Günşiray'ı, babasıyla olan çocukluğunu, mesleğini anlattı, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken; yakın zamanda kaybettiği eşi ile bağını en özel kelimelerle cümlelere döktü.

Babası aktör Orhan Günşiray'la annesinin Mahir Günşiray daha bebekken ayrılmasının ardından "Babaannem ve Anneannem büyüttü beni. 1,5 yaşındayken annem ve babam boşanmış; Anne & Baba mevhumu bende zayıf" diyen Mahir Günşiray, birlikte sahneye de çıktığı Ahmet Mümtaz Taylan'a tüm açıklığıyla kalbini açtı. Mahir Günşiray sevenleri, ekranda ilk kez bu kadar açık yüreklilikle cümleler kuran bir aktör gördüler.



AİLEMDEKİ KAYIPLARIN BENDE ÇOK ETKİSİ OLMADI

Ahmet Mümtaz Taylan'ın babası Orhan Günşiray'ın vefatını hatırlattığı ve bu kayıpla nasıl baş edebildin sorusu üzerine usta aktör Mahir Günşiray, babasız geçen çocukluğunun verdiği duygularla aliesindeki kayıpların ruhunda çok etkisi olmadığını, eşi Claude'nin vefatında sarsıldığını ifade ederek: "Hayatımda etkisi yoktu; son yıllarında ilişkimiz biraz daha iyiydi, hastaydı, beklenen de bir yola gidiyordu... Bende çok etkisi olmadı ailemdeki kayıpların. Ta ki Claude'yi kaybedene kadar; onun kaybı çok ağır oldu, ilk kaybım olduğunu gördüm. 26 sene bir insanla bakkala bile el ele git, 26 sene sarılarak yat, ondan sonra kaybet, benim açımdan tabii anne baba sevgisini bilemem, çocuk çok bambaşka bir şey, ama bunun yerini başka bir şey dolduramaz. İlk kez kaybımı ve yasımı iki buçuk sene orada yaşadım. Sekiz buçuk sene kanserle mücadele ettik" dedi.



HATİCE ASLAN'LA YENİ AŞK...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Hatice Aslan birlikteliğine pas atmak için sorduğu "Son zamanlarda aşık mısın" sorusuna "evet" diyerek yanıt veren Mahir Günşiray, her zamanki ketum ruh durumundan sıyrılarak şu özel cümleleri kurdu: Evet tabii kİ, Hatice Aslan'la biz okul arkadaşıyız, 4 sene birlikte okuduk, 40 sene hiç görüşmedik. Onunla beraberim. Fransa'daki evime de birlikte gidiyoruz. Bizim sınıf whatsapp grubumuz var, herkes bir şeyler yazıyor, Hatice'yle ikimizin yazdığı şeyler birbirine uyan şeyler, orada minik bir şey vardı...



Sonra sınıfa da söylüyordum, yelkenli teknem var gelin tekneye diye, Hatice ve Hülya Gülşen gelirim dedi. Grup olarak gelme fikrinden sonra, sadece Hatice geldi ve devam ettik... Çok pozitif, çok özel bir insan.