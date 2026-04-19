Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız şarkısı yayınlandı

Mabel Matiz, merakla beklenen yeni albümünün ilk teklisi olan Dağılıyorum Olaysız ile dinleyicisiyle buluştu.



Sanatçı, yeni şarkısını çarpıcı müzik videosu eşliğinde yayınladı.

Dağılıyorum Olaysız, Mabel Matiz’in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ana akım pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı, alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor.



Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Dağılıyorum Olaysız”ın prodüktörlüğünü Sabi Saltiel üstleniyor. Şarkı, yarattığı stil dünyasıyla da dikkat çekiyor.

Kreatif direktörlüğü ve styling’i Anıl Can imzası taşıyor. Kapak fotoğrafı Erdi Doğan tarafından çekildi.



Müzik videosunun yönetmenliğini ise daha önce çok konuşulan “Çukur” klibiyle dikkat çeken Berat Tunç üstleniyor. Dağılıyorum Olaysız, Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.