Lise öğrencisinden örnek sergi

Lise öğrencisi Eda Ömerbeyoğlu’nun kendi kişisel yol haritasından yola çıkarak hazırladığı ilk bireysel sergisi “Yolculuk”, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de ziyaretçilerle buluşuyor.

Ömerbeyoğlu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da sanat üzerine aldığı pek çok eğitimle birlikte, insanların hayatını kolaylaştıracak giyilebilir teknoloji tasarımları da yapıyor.

Daha önce çeşitli sergilerde çalışmaları yer alan Ömerbeyoğlu, küçüklüğünden beri kendini adadığı sanat alanında özgün tasarımlarıyla tanınmayı hedefliyor.

Sergide yapılacak bağışlar, genç sanatçının daha önce Kansersiz Yaşam Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Sanatla Gülümse” projesi kapsamında, çocuk dostlarının sanat etkinliklerinde kullanılacak.

Eda Ömerbeyoğlu “Yolculuk” sergisini, yakın zamanda kaybettiği, kişisel gelişiminde ve sanata olan tutkusunda büyük rolü olan büyükbabasına adıyor.

EDA ÖMERBEYOĞLU

Resim Sergisi - Art Exhibition

Yolculuk - Through the Journey

10.06.2023 - 11.06.2023

Açılış: 10.06.2023, Saat:13:00

Yapı Kredi bomontiada

GALERİ

Küratör: Art Project Lab®