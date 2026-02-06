Leyla Lydia Tuğutlu’dan elektronik müzikle cesur bir ilk

Başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, kariyerinde ilk kez elektronik müzikle sanatın farklı bir alanına adım attı. Maxi single formatında hazırlanan projenin çıkış şarkısı “Senden Dönemem”, ilk kez Kuruçeşme’deki stüdyoda basın mensuplarına dinletildi. Şarkı sözlerinde eşi Ceyhun Ergin’in imzası bulunan çalışma, davetlilerden tam not aldı.

Yeni projesinde klibin anlatım gücüne özellikle önem verdiklerini söyleyen Tuğutlu, farklı duyguları bir arada yansıtmayı hedeflediklerini belirtti. “Klipte kadının delirmiş hâli de var; ağladığı, güldüğü, farklı yüzlerini görüyoruz. Oyunculuğun biraz daha ön planda olmasını istedik” diyen Tuğutlu, Türkçe sözlere sahip bir şarkının global ölçekte dikkat çekmesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Projenin başından itibaren evrensel bir bakış açısıyla hazırlandığını söyleyen sanatçı, yurt dışındaki dinleyiciye de ulaşmayı umut ettiklerini ifade etti.

Şarkının, eşinin yazdığı bir hikâyeden yola çıkarak ortaya çıkan bir karakterin iç dünyasını anlattığını dile getiren Tuğutlu, “Bu karakter benim de karanlık taraflarımı barındırıyor. Söyleyip de söyleyemedikleri var. Bir erkeğe karşı duyduğu imkânsız aşk ve kendi hayatında yaşadığı travmalar onu bir kırılma noktasına sürüklüyor” dedi. Şarkıda, melankolik şehir hayatının yarattığı yalnızlık, yabancılaşma ve belirsizlik hissinin yanı sıra bu duyguların insanın iç dünyasında yarattığı karmaşanın da işlendiğini belirtti. Maxi single’daki diğer şarkıların da birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten sanatçı, projede ayrıca bir akustik versiyonun da yer alacağını açıkladı.

Daha önce film ve dizilerde şarkı söyleyerek izleyicinin karşısına çıkan, farklı albüm projelerinde cover çalışmaları yapan Tuğutlu, elektronik müziğin kendisi için yeni bir alan olduğunu ifade etti. “Her tür müzik dinliyorum. Eşim ağırlıklı olarak tekno dinliyor. Onun cesaretlendirmesiyle bu projeye girdik. Eğer bir müzik çalışması yapacaksam farklı bir şey olsun istedim, biraz ters köşe yapmak istedim” dedi.

Maxi single’daki şarkıların seçiminde oğlu Evren Deniz’in etkili olduğunu söyleyen Tuğutlu, süreci şu sözlerle anlattı: “Oğlum şarkılar dinliyor. Babadan genetik bir aktarım olacak ki bu şarkıları çok seviyor. Biz onun kulağına çok güveniyoruz. Şarkıları ona dinlettiğimizde ‘güzel bir şarkı’ diyorsa, ‘bu iş yapar, bunu da koyalım’ diyoruz. Şarkılara böyle karar verdik. Şu an şarkıların sözlerini ezberlemiş durumda. Ben söylerken gördüğünde bayağı gurur duyuyor.”



ÇOCUĞUMU KLİPTE OYNATMAK İSTEMİYORUM

Klipte çocuğunun yer alıp almayacağı sorularına ise net bir yanıt veren Tuğutlu, “Çocuğumuzu oynatmak istemiyorum. Bu tercihi ona bırakmak istiyorum. Büyüdüğünde paylaşmak isterse paylaşsın. Böyle bir şeye zorlamak istemiyorum. Paylaşan insanlara da saygı duyuyorum. Ama sosyal medyayı kullanacak yaşa geldiğinde bu kararı bilinçli bir şekilde kendisi versin” ifadelerini kullandı.



BİZİM İÇİN HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ

14 Şubat Sevgililer Günü planları sorulduğunda ise çiftin özel bir program yapmadığını belirten Tuğutlu, “Çok romantik bir çift değiliz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, beklentimiz yok. Sürpriz ya da hediye beklemiyoruz. Birlikte çalışıyoruz, sürekli beraberiz ve bundan çok keyif alıyoruz. Özellikle çocuk olduktan sonra birlikte geçirilen zaman daha da değerli hâle geldi. Abartmıyoruz, bizim için her gün sevgililer günü” dedi.