Lara Fabian büyülü sesiyle bir kez daha İstanbul’da

Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmak üzere 25 Nisan 2024'te İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacak. Kariyerine genç yaşta başlayan Belçika - İtalyan kökenli Fabian, güçlü vokali ve etkileyici sahne performanslarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Yirmiden fazla dilde şarkı söyleyen sanatçı, milyonlarca satan albümlerinin yanında birçok uluslararası ödülün de sahibi.

Fabian'ın kariyeri, pop, rock, ve klasik müziği birleştiren benzersiz bir müzikal zenginlikle dikkat çekiyor. "Adagio", "Je t'aime", “I Will Love Again” ve "Love by Grace" gibi hit şarkıları dünya listelerinde benzersiz başarıları da beraberinde getirdi. Lara Fabian, aralarında “En İyi Kadın Sanatçı”, “Yılın En İyi Canlı Performansı”, “Yılın En İyi Albümü”, Dünya Müzik Ödülleri’nde En Çok Satan Sanatçı, Je T’aime ile “Yılın En Popüler şarkısı” gibi ödülleri kazanırken, “I Will Love Again” ile de Billboard Dans Müziği Listesi’nde 58 hafta boyunca 1 numarada kaldı.

Türk hayranlarıyla özel bir bağ kuran Lara Fabian, daha önceki unutulmaz anılara bir yenisini daha eklemek üzere 25 Nisan 2024’te Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Lara Fabian konser biletleri Biletix, Passo ve Bubilet’te satışta.