L’unica’dan ev şıklığını ve konforunu bahçelere taşıyan tasarım

Geniş mekânlar ve kalabalık misafirler için dizayn edilen Yoi Oturma Grubu; çağdaş, yalın ve sofistike tasarım dilinin hâkim olduğu bir stil hikâyesi ortaya koyuyor. Modern yaşamın kaçış noktası haline gelen açık hava odalarında keyfi üst seviyeye taşıyan L’unica Yoi Oturma Grubu estetik çizgileri ve yüksek işlevselliğiyle açık hava odalarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fark yaratan şık bahçelere estetik mobilyalarıyla imza atan L’unica, Yoi Oturma Grubu ile ev konforunu açık hava mekânlarına taşıyor. Rahatlığı merkeze alan Yoi Oturma Grubu, birinci sınıf kalitesiyle dikkat çekerken konforu üst düzeye çıkaran ayrıntılarıyla açık havada geçirilen her anı unutulmaz kılıyor. Yaşam alanlarının devamına dönüşen dış mekân odalarına ev şıklığını getiren Yoi Oturma Grubu, günün stresini geride bırakmak ve doğanın enerjisine karışmak isteyenler için konforlu bir sığınağa dönüşüyor.

2023 koleksiyonunun öne çıkan parçalarından Yoi Oturma Grubu’na L’unica‘nın Türkiye genelinde yer alan 20 farklı bayisinden ve İstanbul Levent’te bulunan showroom‘undan ulaşmak mümkün.