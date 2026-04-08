Kul Dilemma'nın galası yapıldı

Mehmet Emin Yıldırım’ın yazıp yönettiği “Kul dilemma” filminin Galası Taksim Atlas sineması’nda yapıldı. Psikolojik gerilim olan filminin galasına sanat dünyasının ünlü isimleri akın etti. Film, 10 Nisan Cuma günü vizyona girecek. Sinema ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gece, kırmızı halı geçişiyle başladı ve yoğun ilgi gördü.



EKİP TAM KADRO GALADA

Kul Dilemma filminde rol alan, Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Birgül Ulusoy, Özlem Çınar, Şeyma Peçe, Tayfun Sav, Mustafa Konak, Mertkan Arat, Merve Boluğur, Betül Demir, Seçkin Piriler, Sevil Uyar basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra filmi ilk izleyenler arasında yer aldı. Kul Dilemma, insan ilişkileri ve içsel çatışmaları merkeze alan dramatik yapısıyla dikkat çekerken, izleyiciye güçlü bir psikolojik anlatı sunmayı hedefliyor.



OLURSA OLUR, OLMAZSA OLMAZ

Galaya katılan Betül Demir, korku ve gerilim filmlerine olan ilgisi nedeniyle gecede yer aldığını belirtti. Yakın zamanda bir inşaat firmasıyla ortak proje yaptığını açıklayan Demir, esprili bir şekilde “Herkesi evlendireceğim” diyerek dikkat çekti.

Özel hayatına dair sorulara da yanıt veren şarkıcı, yaklaşık üç yıldır hayatında kimsenin olmamasıyla ilgili, “Uzak değilim aslında, öyle bıraktım. Olursa olur, olmazsa olmaz” dedi. Yoğun bir tempoda çalıştığını dile getiren Demir, stüdyodan çıkar çıkmaz galaya geldiğini söyledi. Yeni şarkılarının yolda olduğunu belirten sanatçı, önümüzdeki günlerde Ankara’da sahne alacağını, ardından Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde yer alacağı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

ONDAN DAHA GÜZELİM

Kul Dilemma filminin Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda gerçekleşen galasına katılan Merve Boluğur, özel röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Psikolojik gerilim filmlerini sevdiğini belirten Boluğur, “Bu tarz filmler tam benlik. Ayrıca arkadaşım Büşra’yı desteklemek için buradayım” dedi. Uzun süredir ekranlarda yer almamasıyla ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, “Evet, bazı projeleri tercih etmedim. Daha farklı alanlara yöneldim. O yüzden şu an aktif bir proje yok” ifadelerini kullandı. Geçmişte Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Ergenç gibi önemli isimlerle çalıştığı hatırlatılan Boluğur, “O dönem güzel projelerde yer aldım. Şimdi o tarz işlerde yer almıyorum ama olumlu kalmaya çalışıyorum” dedi. Sektörde bazı isimlerin oyuncuların önünü kestiği iddialarıyla ilgili soruya ise net bir yanıt veren oyuncu, “Ben buna inanmıyorum. Oyunculukta kimse kimsenin önünü engellemez” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada sık sık Adriana Lima ile kıyaslanması hakkında konuşan Boluğur, “Ben ondan daha güzelim” diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Ancak ünlü modelle bir araya geldiğini de belirten oyuncu, “Kendisi çok güzel bir kadın, onu çok seviyorum” sözleriyle açıklamasını dengeledi.