Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman gönlünü ünlü oyuncuya mı kaptırdı? İddiaları güçlendiren fotoğraf

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Müjde Uzman hakkındaki aşk iddiası sosyal medyayı salladı.

Oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman şimdi de özel hayatıyla gündem oldu.

38 yaşındaki Müjde Uzman'ın aşk hayatı merak edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. Gossippasta'da paylaşılan o kare kısa sürede yayıldı

Müjde Uzman'ın kendisi gibi oyuncu olan Birand Tunca ile dün akşam sinemada olduğu ortaya çıktı. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konuşulurken, Müjde Uzman ile Birand Tunca'nın sevgili koltuğunda oturması iddiaları güçlendirdi.

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Müjde Uzman

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