Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez baba olacak haberlerine açıklama yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez baba olacak haberlerine açıklama yaptı

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çıkan haberlerden sonra Tatlutğ'dan jet açıklama geldi. Oyuncu, "Böyle bir durum söz konusu değildir. İddialar asılsızdır" dedi. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kurt Efe adında çocuğu olan ikilinin, kızı olacak.

 

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