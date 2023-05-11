Kibariye taburcu oldu 11.05.2023 15:23 Sahneden düşen ünlü şarkıcı Kibariye, taburcu oldu. İşte haberin detayları... Konserde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu oldu. Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi. Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Kibariye