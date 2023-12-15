Keremcem’in yeni şarkısı dijital dünyada yayına girdi

Şarkının sözü Emrah Şahin, müziği Keremcem düzenlemesi de Yunus Adak’a ait. ‘Sal be güzelim’in tamamı su altında çekilen video klibinin yönetmenliğini Batıkan Hitay üstlendi.
Şarkı ‘Bitemeyen ilişkiler vardır ya. Bitse de bitemeyen. İlişkisi gitse duygusu gitmez. Karşı taraf için tam tersi. İncelen ama kopmayan pamuk ipliği. Sal be Güzelim, bitsin de yoluma bakayım dediğin ama içinden kopmasın diye dua ettiğin’ anların kısa bir analizi.
Keremcem’in 30 yıllık müzisyen arkadaşları ile birlikte hazırladığı pandemi dönemi üretimlerinin bir kısmının yer aldığı albümün, merakla beklenen ikinci teklisi “ Sal Be Güzelim” günümüz güncel tınıları ile birlikte yoğun bir duygu içermektedir.
Söz: Emrah Şahin
Müzik: Keremcem
Düzenleme: Yunus Adak
Gitar: Gökay Semercioğlu
Bas: Orhan Deniz
Mix- Mastering: Özgür Yurtoğlu
SAL BE GÜZELİM
Sal be güzelim ben giderim kendimleyim
Peki bil ben nerdeyim
Zor bir bendeyim
Sor bu ben miyim
Bedenim ruhum darmaduman
Kaldı mı halde vicdan
Dan dan dan kafamdan sıkılıp çıksam
Kaçsam ya burdan
Beni bir bulup sarsan
Yine sarmala dalsam
Bir ara başa döndüm
Kendimi ikiye böldüm
Sonra seni de tekrar tekrar
Döndüm düşündüm Niye?
Diğer yarım mısın diye
Unuttuklarım var ya
Biraz biraz benden çaldı
Çekip giderken son bir nefes
Daha aldı, aldı mı aldı..
Sokak yıldızı üstüme Tir tir titredi
Sessizliğin gönlü malesef
Bundan bi haberdi
Buna üzülsem mi ama
Mi ama mi ama?
Avucumda kalanları
Üflesem puf diye sana
Bir tohum gibi yeşerir mi sonra sonra
Sanmam ya Uzak ara
Sal be güzelim ben giderim
Kendimleyim
Peki bil ben nerdeyim
Zor bir bendeyim
Sal be güzelim ben giderim
Kendimleyim
Peki bil ben nerdeyim
Sor bu ben miyim
Bedenim ruhum darmaduman
Kaldı mı halde vicdan
Dan dan dan kafamdan sıkılıp çıksam
Kaçsam ya buradan
Soramadıklarım düşsün dudaklarımdan
İnceldiği yer var ya
Tam da burası belli ki
Zor da olsa sona sürdüm kendimi
Yolum bitti
Artık kop pamuk ipliği