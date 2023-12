Keremcem’in yeni şarkısı dijital dünyada yayına girdi

Şarkının sözü Emrah Şahin, müziği Keremcem düzenlemesi de Yunus Adak’a ait. ‘Sal be güzelim’in tamamı su altında çekilen video klibinin yönetmenliğini Batıkan Hitay üstlendi.

Şarkı ‘Bitemeyen ilişkiler vardır ya. Bitse de bitemeyen. İlişkisi gitse duygusu gitmez. Karşı taraf için tam tersi. İncelen ama kopmayan pamuk ipliği. Sal be Güzelim, bitsin de yoluma bakayım dediğin ama içinden kopmasın diye dua ettiğin’ anların kısa bir analizi.

Keremcem’in 30 yıllık müzisyen arkadaşları ile birlikte hazırladığı pandemi dönemi üretimlerinin bir kısmının yer aldığı albümün, merakla beklenen ikinci teklisi “ Sal Be Güzelim” günümüz güncel tınıları ile birlikte yoğun bir duygu içermektedir.

Söz: Emrah Şahin

Müzik: Keremcem

Düzenleme: Yunus Adak

Gitar: Gökay Semercioğlu

Bas: Orhan Deniz

Mix- Mastering: Özgür Yurtoğlu





SAL BE GÜZELİM



Sal be güzelim ben giderim kendimleyim

Peki bil ben nerdeyim

Zor bir bendeyim

Sor bu ben miyim

Bedenim ruhum darmaduman

Kaldı mı halde vicdan

Dan dan dan kafamdan sıkılıp çıksam

Kaçsam ya burdan

Beni bir bulup sarsan

Yine sarmala dalsam

Bir ara başa döndüm

Kendimi ikiye böldüm

Sonra seni de tekrar tekrar

Döndüm düşündüm Niye?

Diğer yarım mısın diye

Unuttuklarım var ya

Biraz biraz benden çaldı

Çekip giderken son bir nefes

Daha aldı, aldı mı aldı..

Sokak yıldızı üstüme Tir tir titredi

Sessizliğin gönlü malesef

Bundan bi haberdi

Buna üzülsem mi ama

Mi ama mi ama?

Avucumda kalanları

Üflesem puf diye sana

Bir tohum gibi yeşerir mi sonra sonra

Sanmam ya Uzak ara

Sal be güzelim ben giderim

Kendimleyim

Peki bil ben nerdeyim

Zor bir bendeyim

Sal be güzelim ben giderim

Kendimleyim

Peki bil ben nerdeyim

Sor bu ben miyim

Bedenim ruhum darmaduman

Kaldı mı halde vicdan

Dan dan dan kafamdan sıkılıp çıksam

Kaçsam ya buradan

Soramadıklarım düşsün dudaklarımdan

İnceldiği yer var ya

Tam da burası belli ki

Zor da olsa sona sürdüm kendimi

Yolum bitti

Artık kop pamuk ipliği