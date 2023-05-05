Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aynı dizide mi oynayacak?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, Etiler'deki Arkestra adlı mekan çıkışında görüntülendi. Mekandan çıkan çift, kısa süreli de olsa sorulara yanıt verdi.

Çift, "Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama evet senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere" dedi. Gazetecilerin, "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusuna da gülen çift, "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah" yanıtını verdi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 77 milyon TL'ye ev aldıkları iddiası hakkında ise konuşmak istemedi. Gazeteciler'e teşekkür eden çift, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.