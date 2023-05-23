Kenan İmirzalıoğlu'ndan babasıyla ilgili duygusal konuşma

Çarşamba akşamı 21:00'de yayınlanacak Empati'de, Kenan İmirzalıoğlu yaşanmış hikayelerle Empati kuracak.

Usta oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlarda ilk kez Cemal Süreya şiiri okudu. Siz basın mensubu dostlarımızla programdan 2 bölüm paylaşıyoruz.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMADIĞIMDA BABAM ÇİFTÇİLİK EĞİTİM VERDİ

Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorusuyla o yılları, çocukluğunu anlattı.

"Babana çok düşkün olduğunu biliyorum, babanla aranız nasıldı" sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı. Usta ismin babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti... İmirzalıoğlu, şakayla karışık "Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi" derken, şu cümleleri kurdu: "Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi, aman oğlum bu köyde kalmayacaksın di mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak..."