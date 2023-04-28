Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa bakan oyuncunun, Beykoz'daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni yuvasına 4 milyon dolar (77 milyon lira) ödediği iddia edildi.

Çiftin, önümüzdeki günlerde taşınacakları villanın bazı yerlerinde değişiklik yapacağı öğrenildi. Evin iç dekorasyonuyla oyuncunun eşi Sinem Kobal'ın yakından ilgilendiği söyleniyor. Önümüzdeki sezonda bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenilen ikili, yeni yuvaları için eşya ve aksesuar bakarak, sipariş vermeye başladı.