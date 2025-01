Kempinski Hotel The Dome Belek’ten Sevgililer Günü’ne özel sıcacık bir deneyim

Soğuk kış günlerinde Belek doğası ve ayrıcalıkları ile içinizi ısıtacak Kempinski Hotel The Dome Belek, Sevgililer Günü kapsamında çiftleri lüks her şey dahil konseptte tasarlanmış konaklama dahil özel bir programa davet ediyor.

2025 yılına yepyeni bir dönüşüm ile giren Kempinski Hotel The Dome Belek'in ikonik mimarisi ve eşsiz atmosferinde, çiftleri konforlu konaklamanın yanı sıra romantik gurme deneyimleri, özel ikramlar ve çiftlere özel spa/masaj keyfi bekliyor.

Selçuklu mimarisinin estetik detaylarını taşıyan Kempinski Hotel The Dome Belek’e ilk girişte özel ikramlarla karşılanan çiftler, konaklamaları sırasında bir sabah odalarına servis edilen kahvaltının tadını çıkarabiliyor. Ayrıca, otelin gözde mekanlarından Sofra By The Lake Restoran’da sunulan romantik bir akşam yemeği, bu özel tatilin unutulmaz anlarından biri oluyor. Otel, konuklarına yalnızca lezzet ve konfor değil, aynı zamanda dinlenme ve yenilenme imkanı da sunuyor. Programda yer alan çift masajı ile misafirler, hem fiziksel hem zihinsel olarak rahatlama fırsatı yakalıyor. Konaklamaları süresince otelin seçkin a’la carte restoranlarında farklı tatları keşfetmek de mümkün.

Kempinski Hotel The Dome Belek, Akdeniz’in doğal güzellikleriyle bütünleşen özel konumuyla bu özel günü kutlamak için ideal bir destinasyon sunuyor. Lüks ve huzurun bir arada olduğu bu özel Sevgililer Günü programı, çiftlere hayat boyu hatırlayacakları anılar bırakmayı hedefliyor.