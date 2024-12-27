Kemal Doğulu’dan itiraf! ‘Babamdan çok şiddet gördüm’

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin ilk sorusu " Nasıl bir aile de büyüdün ?" oldu.

ÇALIŞMAYA GİTMESEYDİ BABAMI BIÇAKLARDIM

Kemal Doğulu "Babamdan çok şiddet gördüm. Uykumdan uyandırır, döverdi. Annemi kurtarmak için araya girdiğimde ben hakkımı almışımdır. Gemilere çalışmaya gitmeseydi. Gazete 3. sayfa haberi olurdum. Babasını bıçakladı diye. " cevabını verdi.

PSİKOPAT BİR BABA OLURDUM

Ezmeci'nin "Sen baba olmak istiyor musun ?" demesine karşılık Doğulu "Mükemmel bir baba olurdum. Ama onca yaşadığım şeyden sonra otokontrolü çok yüksek psikopat bir baba olurum. Bu da çocuk içinde iyi bir durum olmaz. Zaten evliliğe inanmıyorum.

SAPYOSEKSÜELİM

Sapyoseksüellim. Zeka hayranıyım. Dünyanın en güzel varlığı karşımda olsun, aptalsa yüzüne bile bakamıyorum maalesef. Boş bir tenekeye tahammülüm yok." dedi.

KADİR'İN BEBEĞİ İÇİN HEYECANLIYIM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Kadir Doğulu ile aran nasıl?" dediğinde Kemal Doğulu "Dünyaya gelecek bebeği için heyecanlıyım. Her kardeş arasında anlaşmazlıklar olur, düzelir" yanıtını verdi.