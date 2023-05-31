‘Kau Wela’ sergisi The Stay Boulevard Nişantaşı’nda

İçinde bulunduğu lokasyonların kültürünü yansıtan mimari yapılara değer katarak yaşam stili belirleyen The Stay grubunun en yeni oteli The Stay Boulevard Nişantaşı, ev sahipliği yaptığı sergilere bir yenisini daha ekliyor. Dünyaca ünlü 15 sanatçının resim, dijital art, enstalasyon ve mix media tekniklerinden hayata geçirdiği 45 eser, Renko London organizasyonu ve Renk Erbil küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor. Sergide; Devrim Erbil, Emin Çizenel, Sakit Mammadov, Ali Atmaca, Bahri Geno, Çetin Erokay, Çiğdem Erbil, Joanna Gilbert, Yiğit Yazıcı, Nedim Nazerali, Barış Sarıbaş, Darko Mesek, Kinnari Saraiya, Ayşen Karakaya ve Renk Erbil’in yaz kavramı etrafında şekillenen eserleri yer alıyor.

Renk Erbil tarafından kurulan ve Türk modern sanatını çağın ötesine taşıyan kreatif projelere imza atan Londra Merkezli Renko London, 2023 yazının en kapsamlı sanat organizasyonunu hayata geçiriyor. TA London, TA Bodrum ve Neonist by Devrim Erbil gibi fark yaratan projelerin mimarı Renko London, farklı sanat dünyaları arasında köprüler kurmaya devam ediyor. İçsel yolculuğun keşfinde çeşitliliğe önem veren organizasyon, farklı alanlarda uzmanlaşan Türk ve dünya sanatının önde gelen 15 ismiyle Kau Wela projesini şekillendiriyor. Yılın her ayı aynı mevsiminin yaşandığı Hawaii’de yaz anlamını taşıyan Kau Wela’dan ismini alan proje; ilhamını yılın en güzel anılarına ev sahipliği yapan tatlı ama bir o kadar da kısa yaz mevsiminden alıyor.

Serginin açılışında konuşma yapan ‘Kau Wela’nın küratörü Renk Erbil, “Hayatımızı en iyi şekilde yaşamak için beklediğimiz yazı yansıtan karma bir sergi hazırladık. Fark yaratan bir yaza, Kau Wela’ya hoşgeldiniz. İçimizdeki yaratıcılık duygusunu uyandıralım ve enerji toplayarak değişimi kabul edelim” dedi.

Türk sanatının yayılması ve gelişmesi için uluslararası ilişkilerin önemine değinen Devrim Erbil ise “Sanatçıların ve sanat eserlerinin sayısı ne kadar artarsa, sanat alanında üretim ne kadar çoğalırsa sanatın gelişimine ve yayılmasına o kadar katkı sağlamış oluruz. Sanatçı doğası gereği sıradan olmayandır. Dolayısıyla bu farklılıklar da ne kadar gelişim alanı bulabilirse ilgi de aynı oranda yükselecektir. Türkiye’de çok sayıda ve iyi sanatçı var. Bunu da Anadolu coğrafyasının bereketine bağlıyorum. Neredeyse 7 ayrı kültür tabakasının zenginliğini içerisinde barındıran bir ülkede yaşıyoruz” diye konuştu.

Farklı kültür, geçmiş ve yaşlara sahip, çalışma alanlarında çeşitli mekan ve teknikleri tercih eden Renko London sanatçıları, Kau Wela projesiyle zıt deneyimleri ve bakış açılarını güçlendirmeyi hedefliyor. Konfor alanının dışına çıkmanın gelişimi desteklediğini savunan projede yer alan 45 eser; resim, dijital art, enstalasyon ve mix media gibi farklı tekniklerlerle hayata geçiriyor. Resmin şairi Devrim Erbil’in doğa ve soyut eserlerinin de yer alacağı sergi, yazdan gelen enerjiyle yaratıcılık duygusunu uyandırmayı ve bu canlı mevsimin temsil ettiği duygularla değişimi kabul etmeyi vurguluyor.