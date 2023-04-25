Karim Rashid farkıyla Kelebek gecesi

Yeni marka vizyonuyla “Kelebek Etkisi” yaratmaya devam edecek olan marka, yeni evrenine “Butterflytopia” adını veren markanın yaratıcısı Karim Rashid ise gecede renkli giyim tarzı ve takılarıyla gecenin ilgi odağıydı.

Tasarımın öncü markası Kelebek Mobilya, sektöründe trendleri belirleyerek daima güncel kalan bir marka olmasıyla biliniyor. Kendini geliştirirken güncel ve zamansız kalan marka, yeni global marka vizyonunu Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Milyonlarca evde “Kelebek Etkisi” yaratmayı hedefleyen Kelebek, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile iş birliği yaptı.

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gece, Cemiyet, İş Dünyası, Tasarım, Mimari, Magazin ve Sanat dünyasından önemli isimlere ev sahipliği yaptı. Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan’ın ev sahipliğinde yapılan gecede Kelebek Mobilya, dünya trendi renklerin yeni kombinasyonlarını mankenlerin giydikleri kıyafetlerle yapılan defilede davetlilerin beğenisine sundu.

Markanın Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulduğuna vurgu yapan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Ata’mızdan kalan bu mirasımızı, Kelebek’i dünyanın her ülkesinde uçurma hedefi koyduk” dedi.

Genç ve dinamik bir marka olan Kelebek Mobilya yeni vizyonunda Bauhaus tasarım yaklaşımıyla Gestalt yaklaşımını birleştiriyor. Japon minimalizmini İskandinav natüralizmini ekleyen Kelebek, global bakış açısını bir Türk stilizasyonu olarak ortaya koyuyor ve adına “Kelebek Etkisi” diyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren sektörüne liderlik eden marka, yeni tasarım vizyonuyla da sektöre yeni bir soluk getiriyor. Sadeliğiyle göz yormayarak her kombinasyonda kendine yer bulabilirken, dinamikliğiyle de zamansız kalıyor. Geniş ürün, kumaş ve renk portföyüyle kişiselleştirilebilir bir deneyim sunarken ergonomik olmasıyla da kullanıcılar tarafından severek kullanılıyor.