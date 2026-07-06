Kadriye Olgar’dan samimi açıklamalar

Girişimci iş insanı ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Kadriye Olgar, EKOTÜRK TV ekranlarında Ahu Tanrıkulu’nun sunduğu Akşam Masası programının konuğu oldu. İş dünyasındaki başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyada yakaladığı büyük etkileşimin perde arkasını anlatan Olgar, yaşamından kesitleri ve yılların kendisine kazandırdığı tecrübeleri izleyicilerle içtenlikle paylaştı.

Doğallığı ve samimi anlatımıyla sosyal medyada milyonların ilgisini çeken Kadriye Olgar, takipçileriyle kurduğu güçlü bağın en önemli nedeninin yaşanmışlıklarını filtresiz şekilde paylaşması olduğunu söyledi. Hayata dair edindiği deneyimlerin pek çok kadına ilham verdiğini belirten Olgar, özellikle aile yapısı, ilişkiler ve kadınların yaşam mücadelesi üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Programda günümüzde boşanma oranlarının artış nedenlerine de değinen Olgar, sağlıklı bir evliliğin temelinde karşılıklı saygı, güven, iletişim ve empati olduğunu vurguladı. Kendi hayatından örnekler veren başarılı iş insanı, yaşadığı deneyimlerin bugün hem iş hayatına hem de insan ilişkilerine yön verdiğini ifade etti.

Kadınların ekonomik özgürlüğünün önemine de dikkat çeken Kadriye Olgar, “Ekonomik olarak güçlü olan kadın, hayatta da daha sağlam durur.” mesajıyla özellikle genç kadınlara cesaret veren açıklamalarda bulundu. Kadınların üretimden ve iş hayatından kopmaması gerektiğini söyleyen Olgar, kendi başarı hikayesinin de bunun en önemli örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Hem iş dünyasında hem de dijital platformlarda örnek gösterilen isimlerden biri olan Kadriye Olgar’ın samimi açıklamaları, izleyicilerden ve sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. İş hayatındaki başarısını sosyal medyadaki güçlü iletişimiyle birleştiren Olgar, ilham veren yaşam hikayesiyle bir kez daha adından söz ettirdi.