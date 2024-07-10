Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı! Hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

Beynine pıhtı atması sonucu ilk olarak geçen mart ayında yoğun bakımda tedavi gören İnanır’ın güncel sağlık durumuna ilişkin Jülide Kural’dan açıklama geldi.

Hastalığı stabil ilerleyen Kadir İnanır’ın bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı. İnanır’ın enfeksiyon nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandığı kaydedildi.

Oyuncu Julide Kural, enfeksiyon nedeniyle hastaneye gittiklerini ve doktorların tedbir amaçlı olarak İnanır’ı yoğun bakıma aldıklarını aktardı.

Öte yandan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili konuştu.

Beyaz Gazete'nin aktardığına göre İnanır'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ancak entübe edilmediğini belirten Kural, şunları söyledi:

“Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.”