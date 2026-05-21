Kadir İnanır entübe edildi

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kadir İnanır (77), entübe edildi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır için hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı.



Jülide Kural, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" dedi.