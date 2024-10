Kadir Ezildi: Aşkın zirvesini yaşıyorum

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın FÜG programının ikinci bölümü yayınlandı. Fenomen Kadir Ezildi’nin konuk olduğu ikinci bölümdeki oyunda Kadir Ezildi Amerika’da yaşayan bir papaz olmayı seçerek eğlenceli ve derinlikli bir oyunun içinde yol aldı.

Kısa bir süre önce Gamze Türkmen’le nişanlanan Kadir Ezildi, program sırasında ilişkisinden de bahsetti. “Tamamlandığımı hissediyorum. İlk başta zor oldu alışma dönemi ama sonunda her şey tatlı oldu. Birbirimizi anladık. Aşığım. Benim evlenmem için aşık olmam gerektiğini söylerdim. Şimdi o aşkın zirvesindeyim.” diyen Kadir Ezildi çocuk isteğini ise “Çocuksuz bir ev ıssızdır. Ben misafir çocuklarını sevmem ama kendi çocuklarım olmasını çok isterim. Özellikle erkek olanlar bana benzesin.” sözleriyle dile getirdi.

Kadir Ezildi’nin eğlenceliği kişiliğiyle neşeyle geçen program sonunda Gökhan Çınar, analiz yorumlarını “Neşe, mizahı hiç bırakmadın. Hayatın zorluklarını neşeyle aşmayı başaran insanlar olur, sen de öylesin. Oyun boyunca etrafındaki herkesin duygusunu yaşadın. Her bir aşamayı garantiye aldın” sözleriyle yaptı.

Sadece YouTube’da yayınlanan psikolojik oyun formatındaki FÜG’de her hafta yeni bir konuk, iki seçenekli sorulara cevap vererek yeni bir hayat deneyiminin seçimlerini yapıyor. Her konuğun zihinlerini ve duygularını yeni duruma adapte etmeye çalıştıkları bu oyunda verilen her yanıt, psikolojik dünyalarına ve mevcut hayatlarındaki geçmişlerine dair bilgiler veriyor.