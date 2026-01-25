Kadın eli değdi raflar şenlendi

Türk Dünya İşkadınları Platformu (TÜDİP), girişimci kadınları parlatmaya devam ediyor.

TÜDİP’in güçlü desteğiyle Çorum Sungurlu Kadın Kooperatifi’nin özenle üretilen ürünleri Migros raflarında tüketiciyle buluştu.

Başkan Gülnur Kamaşak’ın öncülüğünde; Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Aslı Sarar Aydın ve iş dünyasının seçkin isimleri Çorum’da bir araya gelirken, kadın emeği alkış topladı.

Buluşmada Türkiye–Tunus–Afrika hattında ticari iş birlikleri konuşuldu, kadın girişimciliği bir kez daha sahnenin yıldızı oldu.