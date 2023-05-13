Kaan Urgancıoğlu'ndan flaş Hollywood açıklaması  

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezona damga vuran 'Yargı' dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Urgancıoğlu "Utandırdınız ya Burcu'yu" diyerek muhabirlere takıldı.



Sevgilisi Burcu Denizer araçlarına doğru yürümeye devam ederken Urgancıoğlu sorulara cevap verdi. Gazetecilerin 'Çok şıksınız' iltifatına "Size yakalanırsam diye şık giyindim, sizin için yani. Teşekkür ederim" diyerek cevap veren yıldız oyuncu "Burcu ile alışveriş yaptık, sonra eczaneye girdik vitamin baktık kendimize" dedi.

Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Yargı dizisi ile ilgili kısa bir sezon değerlendirmesi yapan oyuncu "Sezon finalimizi yaptık, yorucu ama güzel bir sezon oldu, yorucu şartlarda çalıştık ama inanın hiç hissetmedik yorgunluğu, ülke olarak da biliyorsunuz zor bir dönem geçirdik, deprem çok derinden sarstı bizleri de ve bir ara biz napıyoruz dedik kendi kendimize, böyle bir ruh halindeydik, değişik duygular içinde geçen bir sezondu aslında. Şimdi bol bol dinlenip yeni sezona hazırlayacağım kendimi" diyerek cevap verdi.



"En unutamadığınız sahne neydi?" sorusuna Urgancıoğlu "Vallahi inanın bütün sahneleri unutuyordum. Ertesi biz birgün önce ne çektik modundaydım daha çok" diyerek cevap verdi. Servet Operasyonu adlı sinema filminde dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile birlikte rol alan Urgancıoğlu konuyla ilgili gelen sorulara "Güzel bir film oldu. Büyük keyifti benim için, devamı gelmeyecek o filmin ama başka Hollywood filmlerinde rol almayı çok isterim, keşke olsa. Zaten artık onların da dikkatini çektik, takip ediyorlar bizleri" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına giren ünlü isim doğum gününü ailesiyle birlikte kutladığını ve gayet keyifli geçtiğini söyledi.

Burcu Denizer ile ilişkisinin de güzel gittiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Kaan Urgancıoğlu gazetecilere teşekkür ederek yoluna devam etti.