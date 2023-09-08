Ekranın fenomen dizilerinden Yargı’da Savcı Ilgaz karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu, ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Cumhuriyet yazarı Faik Erdemli'nin ilgili yazısı şöyle:

En çok izlenen dizilerden Yargı'nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun da başı ev sahibiyle dertli.

Bekarken Cihangir’de oturan Kaan Urgancıoğlu’nu ev sahibi mahkemeye verdi.

Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile 21 Haziran’da Atina Pire’de evlendi.

Kaan Urgancıoğlu, evlenmeden önce Cihangir’deki bekar evini eşyalarıyla bırakıp kız arkadaşının evine yerleşmişti.

Kaan Bey ucuza oturduğu Cihangir’deki evini de öylece boş kalmasını içine sindirememiş olacak ki Cihangir’deki evini başkasına daha yüksek fiyattan kiraya vermiş.

Yargı dizisinin sezon finali yapmasıyla ek gelir getirmesi amacıyla kiralık tuttuğu evini başkasına kiraya veren Kaan Bey'in, başı bu sefer ev sahibiyle derde girdi.

Evinin başkalarına kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi hemen asli kiracısı Kaan Urgancıoğlu’nu uyarıp evini boşaltmasını istedi.

Kaan Bey ev sahibine evinin kirasını ödediğini ve istediği gibi kullanacağını söyleyerek evden çıkmayacağını belirtti.

Bu durumu öğrenen ev sahibi, Kaan Bey'le bu konuda anlaşamayınca konuyu yargıya taşımaya karar verdi.

Ev sahibi ilk iş olarak avukatına talimat verip yargı sürecini başlatmış oldu.

Oynadığı Yargı dizisinin savcısı Kaan Urgancıoğlu bakalım kendini nasıl savunacak?