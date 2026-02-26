Jekyll ve Hyde Müzikali prömiyer yapacak

Rock müziği sanatçısı Hayko Cepkin'in başrolünde yer aldığı "Jekyll ve Hyde Müzikali", yenilenen kadrosuyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yazar ve şair Robert Louis Stevenson'ın aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan yapımın yeni sezon prömiyeri, 6 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen provalarda basın mensuplarına açıklamada bulunan Hayko Cepkin, müzikalin çok kıymetli ve güçlü bir hikayeye sahip olduğunu söyledi.



TİYATRO BENM HIRSIM

Cepkin, eserin hikayesinin her zaman güncel olduğunu belirterek, "İyiliğin ve kötülüğün hiç tükenmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu sebeple de aslında uzun soluklu bir oyun bu. İlk röportajlarımda bu oyunun, 7-8 yıl süreceğini söylemiştim. Kısa bir ara vermek durumunda kaldım. Ama daha güçlü bir prodüksiyon yaparak geri geldim. Sözümde duruyorum yani çok uzun yıllar bu eseri oynarız." dedi. Bu sezon oyunu yeniden yazdıklarını ve müziklerini yeniden düzenlediklerini dile getiren Cepkin, şöyle devam etti:

"Pelin (Akil) Hanım da aramıza henüz 6 gün önce katıldı. Ama 6 yıldır partnermişiz hissi verdi. Sesi de muhteşem. Benim hikayemde tiyatroyu biliyorsunuz. Almadılar, giremedim gözümden dolayı vesaire... Tiyatro benim hırsımdı. Meğerse Pelin'in içinde de böyle bir hırs varmış. İyi ki bir şekilde Pelin'e ulaşmışız."

Cepkin, prömiyerin ardından Türkiye turnesine de çıkacakları bilgisini vererek, "Partisyonu zor, yorucu bir oyun. Gücüm ve ruhum yettiğince bu oyunu oynarım." ifadesini kullandı. Müzikalin bir önceki sezonuna dair de açıklamalarda bulunan Hayko Cepkin, şunları anlattı:

"Önceki oyunda benim iç dünyam problemliydi. Çok hoşnut olmadığım bir sürü şey vardı. Ama oyun çok iyi gidiyordu. Fakat bazı şeylerin çok iyi gitmesi yeterli değil. İç dünyamın da çok iyi gitmesi gerekiyor. Bu yüzden iç dünyamın düzelemeyeceğini gördüğüm an sözleşmem gereği tarihim bittiğinde ben de müzikali bitirdim. Benim için önemli şey sahne bittikten sonraki kısım. Çünkü 30 yıldır sahnedeyim ve 30 yıllık bir ekiple dolaşıyorum. Orada kurduğum bu yıkılmaz samimiyetin aynısını, burada da yaşayabilirsem bu müzikal sonsuza kadar gider."



BURADA GÜZEL BİR DAYANIŞMA VAR

Yeni sezonda müzikale katılan oyuncu Pelin Akil de eserde "Lucy" karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Hayko'yu severek dinlediğim bir dönemim vardı ve şimdi de onunla aynı sahnede olmak ayrı bir şey. Böyle bir müzikalde bütün şarkıların Hayko tarafından tekrar düzenlenmesi ve yepyeni bir soluk getirilmesi çok çok güzel." görüşlerini paylaştı.

Akil, müzikalde 6 şarkı söylediğini belirterek, "İngilizcesine hakim olduğum şarkılar. Her gün çalışmaya devam ediyorum. İlk başta korkmuştum. İlk gün okuma provasına geldiğimde herkesle tanıştım, bütün ekip beni alıp yukarıya taşıdılar. Her şey çok hızlı oldu. Burada güzel bir dayanışma var." diye konuştu.

SADECE SAHNENİN ÖNÜ DEĞİL, SAHNE GERİSİNDE DE GÜZEL BİR EKİP KURDUK

Oyunun yönetmeni Fatih Dokgöz ise "Jekyll ve Hyde"nin dünyanın her yerinde yapılan bir müzikal olduğundan bahsederek, "Dünyanın her yerinde kendi ülkesinin motifleri işin içine giriyor. Ben eseri uyarlarken Türkiye'nin motiflerini baz almadım, daha evrensel bir müzikal yapmaya çalıştım. Yani dekorumuz, ışığımız, oyunculuklar tamamen evrensel oldu. Oyunda tamamen her şey yeni." dedi.

Dokgöz, müzikalde çok başarılı bir ekip kurduklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pelin inanılmaz müzikale adapte oldu. Ekibin diğerleri de aynı şekilde. Gerçekten sadece sahnenin önü değil, sahne gerisinde de güzel bir ekip kurduk. Tiyatroda sahne gerisinde eğer mutluluk, güzellik varsa bu seyirciye de yansıyor. Bayağı kalabalık bir ekibiz. 50-60 kişiyi buluyor. Ensemble ekibimiz de var hepsi canavar gibi. Oyuncularımızın hepsi de birbirinden yetenekli. Ben de elimden geleni yaptım ve biz çok eğlendik."

Müzikal, Dr. Henry Jekyll'in insan doğasının iki yüzünü ayırma arayışını ve karanlık benliği Mr. Hyde ile mücadelesini konu alıyor. İstanbul’da 6 Mart’taki prömiyerin ardından müzikal, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 14 Mart ile 12 ve 26 Nisan’da, Bostancı Gösteri Merkezi’nde ise 7 Mart ve 5 Nisan’da izlenebilecek. Turne kapsamında oyun ayrıca 25 Nisan'da Ankara ATO Congresium, 19 Mayıs'ta Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran'da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi, 19 Haziran'da Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ve 20 Haziran'da Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin biletleri Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu.