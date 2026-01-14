Jekyll & Hyde'a rekor ilgi

Rock müziğin güçlü sesi Hayko Cepkin’in başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde müzikali, yeni sezon öncesinde sahneye dönüş hazırlıklarıyla büyük yankı uyandırdı. Yapım için gerçekleştirilen okuma provası sanatseverlerde heyecan yaratırken, bilet satışlarının başlamasıyla birlikte ilgi rekor seviyeye ulaştı. Satışların açılmasının ardından ilk 1 dakikada 100, ilk 1 saatte ise 1600 biletin tükenmesi, projeye duyulan yoğun ilgiyi gözler önüne serdi.

Daha önce kapalı gişe sahnelenen Jekyll & Hyde, yeni sezonda Türkiye turnesi kapsamında birçok şehirde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul’dan Ankara’ya, Antalya’dan Diyarbakır’a uzanan bu karanlık ve büyüleyici yolculukta izleyiciler, insan ruhunun iki yüzüyle yüzleşmeye davet edilecek.

Başrolünde Hayko Cepkin’in yer aldığı yapımda, Lucy karakterine Gözde Kaya hayat veriyor. Yönetmenliğini Fatih Dokgöz’ün üstlendiği, TiyatroTR yapımcılığında sahneye taşınan Jekyll & Hyde, gördüğü yoğun ilgiyle karanlığın sahnede bir kez daha kazanmaya hazır olduğunu kanıtladı. Bu sezon çok daha cesur bir yorum ve iddialı bir sahne diliyle sahneye taşınacak olan yapım; rock müziğin sert ruhunu, tiyatronun güçlü anlatımı ve karanlık bir hikâyeyle buluşturuyor

Gösteri Durakları

İstanbul: Lütfi Kırdar, Bostancı Gösteri Merkezi

Ankara: Congresium

Antalya: Açıkhava Tiyatrosu

Denizli: Açıkhava Tiyatrosu

Diyarbakır: Sezai Karakoç Kültür Merkezi

Gaziantep: GAÜN Mavera Açıkhava

Adana: Çukurova Açıkhava Tiyatrosu