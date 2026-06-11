Jab Zone Fight Night boks turnuvası gerçekleşti

Londra'da çantasını çaldıran oyuncu Emin Günenç, pasaport ve vizelerini kaybettiğini açıkladı.



Ünlü oyuncu, yaşadığı olay sonrası İngiliz polisine de sitem etti.



Jab Zone Fight Night boks turnuvası önceki gece Teddy Club'de gerçekleşti. Turnuvaya oyuncu Emin Günenç, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi ve eski futbolcu Uğur Demirok başta olmak üzere iş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Emin Günenç ise boksla ilgili açıklamalarının yanı sıra Londra'da yaşadığı talihsiz olayla da geceye damga vurdu. 'Arafta' dizisinin başarılı oyuncusu Emin Günenç, yaklaşık bir yıldır boks yaptığını belirterek, "Spor olarak çok seviyorum ama profesyonel olarak ringe çıkmayı düşünmüyorum. Gerçekten çok zor ve ciddi efor isteyen bir spor" dedi. Dizinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını söyleyen oyuncu, "İzleyicileri güzel sürprizler bekliyor. Yakında tanıtım yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Londra seyahatinde talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Günenç, çantasının çalındığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, "Tam havaalanına giderken bir kahvecide çantamı çaldırdım. En çok pasaportuma üzüldüm. İçinde vizelerim vardı. Hepsini yeniden çıkarmak zorundayım" dedi. İngiltere'deki polislerin yaklaşımını da eleştiren oyuncu, "Polisi aradım, ifadeyi telefonda aldılar. Olay yerine bile gelmediler. Bizim ülkemizde polis hemen müdahale ediyor" diye konuştu.



Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Günenç, "Beni heyecanlandıran biri var ama bu kadarını söyleyeyim" diyerek aşk itirafında bulundu. İsmi rol arkadaşı İlsu Demirci ile anılan oyuncu, "O konuda konuşmayayım" demekle yetindi.

Gecede ayrıca Safebit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Yeygün, 43 yaşında ringe çıkarak performansıyla izleyenlerden alkış aldı. Eski futbolcu Uğur Demirok da organizasyonu takip eden isimler arasındaydı.

RİNGDE HEYECAN ZİRVE YAPTI

Jab Zone Fight Night boks organizasyonu önceki gece Teddy Club'de gerçekleştirildi. Spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismin takip ettiği gece, renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan iş insanı Safebit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Yeygün, 43 yaşında ringe çıkarak performansıyla izleyenlerden alkış aldı. Boks tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Turnuvayı oyuncu Emin Günenç, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi ve eski futbolcu Uğur Demirok da tribünden takip etti. Yaklaşık bir yıldır boks yaptığını belirten Günenç, "Spor olarak çok seviyorum ama profesyonel olarak ringe çıkmayı düşünmüyorum. Gerçekten çok zor ve ciddi efor isteyen bir spor" ifadelerini kullandı.