İzzet Yıldızhan İstanbul'da otel yaptırmak istediğini söyledi

İzzet Yıldızhan, önceki gün eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte Galataport İstanbul’da görüntülendi.

Romantik aşıklar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzzet Yıldızhan, “İstanbul’a çok fazla gelmiyoruz. on günde bir, iki günlüğüne gezmeye geliyoruz. Burada da işimiz var ama İzmir’de yaşıyoruz. Çocuklarla beraber Ankara’ya gidiyorum otele. Onun dışında emekliye ayrıldım gibi.” diyerek gülümsedi. İzzet Yıldızhan, “Her şey güzel, burada bir davete katıldık. Burayı da ilk kez görüyoruz, İstanbul’u yabancılar bizden daha iyi biliyor. Tamamını gezen en fazla %2 si falandır burada yaşayanların. Buraya bir girişim düşünmedik ama İstanbul’da İnşallah bir otel yapmak istiyorum. Ama nasip.” dedi.



ROMANTİĞİM

Yıldızhan, geçtiğimiz haftalarda eşi Ajda Yıldızhan’ın doğum gününü kutlamıştı. Ajda Yıldızhan, doğum günü hakkında, “Sürpriz oldu. Çok güzel geçti, kıymetli dostlarımız hepsi oradaydı. T-shirtler hazırlanmış. Güzel bir sürpriz oldu.” dedi. İzzet Yıldızhan ise, “Romantik misinizdir?” sorusuna, “Ben çok romantik değilimdir ama Ajda hanıma sormak lazım. Romantik olduğumu söylememi ister. Ben ayda 20 konsere gidiyordum, Türkiye’nin her tarafını geziyordum eskiden. Şimdi o yoğunluğumuz bitti. Bize de bir farkındalık geldi. Şimdi o kaçırdığım zamanları ailemle değerlendiriyorum. Eşime ve çocuklarıma zaman ayırıyorum. Romantiğim tamam” diyerek gülümsedi.



BÜYÜKBABA OLUYORUM

Oğlu Mustafa Yıldızhan’ı geçtiğimiz senelerde evlendiren İzzet Yıldızhan, basın mensuplarının, “Dede oluyor musunuz ne zamn olacaksınız?” sorusuna ise, “Evet, bana söylediler bu sene Allah nasip ederse sana bir torun nasip olacak dediler. Çok mutlu oldum tabii. Daha torunu tatmadık. Zaten doğunca yüzünü göstermeden paylaşırız. 9 tane evladım var, hepsinden onlarca torunum olacaktır. Allah da bize göstersin. Dede denmesini istemiyorum ama. O biz farklı yere götürür. Çocuklarım baba diyecek torunlarım da büyükbaba diyecek.” diyerek gülümsedi.



TARKAN BANA ŞARKIYI VERSİN

Tarkan'ın konser biletleri sosyal medyada gündemdeyken, o dönemde İzzet Yıldızhan’ın Tarkan’ın "Adımı Kalbine Yaz" adlı şarkısını cover olarak seslendirmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili İzzet Yıldızhan, “Yılbaşında Tarkan’ı izlemeye gitmiştim. Onlara da aynısını ifade ettim. Ben gerçekten bu parçayı 13 sene falan önce okudum. Sosyal medyadan da çok talepler geliyor. Bunun yeni versiyonunu neden yapmıyorsunuz diyorlar. Tarkan bana parçayı versin ben okuyayım. Burdan da seslenelim kendisine. O zaman da istedim, o zaman vermedi. Çok yeni yaptım daha şimdi okumazsan olur mu dedi. Ben de tabii ki dedim. Şimdi 13 sene geçti ama.” diyerek şarkıyı yeniden seslendirmek istediğini söyledi.



BİZ EVİMİZDE MUTLUYUZ

Ajda Yıldızhan ise basın mensuplarının, “Siz evde söyler misiniz beraber şarkı?” sorusuna, “Kendimizi mutlu edebilecek kadar söylüyoruz evimizde. Türk halk müziği şan eğitimi mezunuyum ben. Türküleri İzzet Bey’de güzel seslendirdiği için ortak bir noktada buluşuyoruz. Biz evimizde mutluyuz.” dedi.