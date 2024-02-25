İzmir’de imparator gecesi

Müzik dünyasının imparatoru İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra ilk kez İzmirli hayranlarıyla buluştu.

Lafügüzaf Sahne’de, sevenleriyle unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı tam anlamıyla esti geçti. 3 saate yakın sahnede kalan Tatlıses, İzmirlilere müzik, eğlence dolu bir gece armağan etti.  

‘Mavi Mavi’, ‘Şemmame’, ‘Kara Üzüm’ gibi kıpır kıpır türküleriyle sevenlerini ayağa kaldıran Tatlıses, ‘Haydi Söyle’, Bebeğim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı, müzikseverleri kırmayarak istek parçalarını da seslendirdi. Efsanevi performansı ve unutulmaz şarkılarıyla dolu geçen gece, unutulmaz anılara sahne oldu.

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İbrahim Tatlıses

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