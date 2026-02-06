İstanbul'daki moda şenliğine büyük ilgi

Özge Ulusoy, Demet Şener, Güzide Duran, Wilma Elles, Gizem Özdilli, Ece Gürsel ve Özlem Yıldız gibi isimler, ikinci gün podyuma çıktı.

Modeller, Akif Örük ve Erkan Yılmaz tarafından gerçekleştirilen, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı İFCO'da (İstanbul Fashion Connection) yürüdü.

Defilelerin ikinci gününde tasarımlar damga vurdu.

CESUR DAVRANMIYORUZ

Özge Ulusoy, "Ben varım, bir de yakın birkaç arkadaşım var. Bayrağı devretmiyoruz. Böyle devam ediyor. Burada buluşmak keyifli geliyor. Özellikle Demet (Şener), hem yakın arkadaşım hem de podyumda buluşmak keyifli... Demet'le eğlenceli videolar çekiyoruz. İnsanlar defile izlemeyi özlemişler. 10 sene öncesindeki şaşaalı defileler gelmiyor. Fuarlar, insanların ne kadar defile izlemek istediğini gösteriyor. Kapıda izdiham vardı. İnsanlar defileleri özlemiş" dedi. Ulusoy, "Eski defileleri özlüyor musunuz?" sorusuna, "Çıktığımız şimdiki defilelerde keyifli, yeni markalarla tanışıyoruz. Tasarımcıların büyük defileleri oluyordu eskiden, onları özlüyoruz. Her şey sosyal medyaya kaydığı için defileleri unutmaya başladık. Avrupa'daki Fashion Week'ler devam ediyor ama" yanıtını verdi. Türkiye'den hiç Victoria's Secret defilesine çıkan model olmamasına Ulusoy, "İlk Türkiye güzeli olunca Milano'dan teklif geldi ama üniversite okuyordum ve 'Burada hayatımı kuracağım' diye gitmedim. Denemedim, belki cesur davranmıyoruz. Ben o zamanlar cesaret edemedim. Bizde de güzel kızlar ve modeller var. Pişman olmadım, ülkemi seviyorum. Çamaşır defilesine çıkmam ama başka defilelerde olabilir" ifadelerini kullandı. Model, "Yeni mankenlerin yetiştiğine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Şu an inanmıyorum. Genel olarak herkes oyuncu olmak istiyor. Miss Turkey'den çıkanlarda oyuncu olmak istiyor. Hak veriyorum. Dizilerde de genelde aynı isimleri görmeye başladık. Modellikte de yeni isim gelmiyor" cevabını verdi. Faruk Çolakoğlu'yla birlikte olan model Sevgililer Günü için, "Biz o güne dair bir plan yapan biri değiliz. Arkadaşlarım da Faruk Bey'le de o günü geçirebilirim" açıklamasını yaptı.



ÖZENTİM OLMADI

Bir muhabirin, "Victoria's Secret defilesinde röportaj yapalım" sözlerine Şener, "Biz burada da mutluyuz. Öyle bir özentim olmadı. Olduğum konumdan memnunum" karşılığını verdi. Model, "Çocuk olduktan sonra kariyerinizi geri plana atmak doğru mu?" sorusuna, "Benim için doğruydu. Bizim mesleğimiz çok seyahati olan, geceleri defileler ve sunuculuk olan zamanlar var. Ben birebir çocukluklarla ilgilenmek istedim. Yaşadığım hiçbir şeyde pişmanlık duymadım. Hep ileri bakarım. Hepsi bana bir şey öğretmiştir. Geriye doğru bakmak bana göre değil, hep ileriye... 16 yaşında dünyanın en ünlü ajansı beni çağırdı ama ailemi bırakıp gidemedim. Oğlum Ömer 14 yaşında Real Madrid basketbol altyapısına gitti. Ben yapamamıştım. Yapmak ayrı cesaret. Ben gittiği için tedirgin olup, karnıma ağrılar yüreğime sancılar girdi. Beraber ailece Ömer'i bıraktığımız zaman orayı görünce rahatladım" yanıtını verdi. Şener, "Sevgiliniz doğum gününüzü unutsa ne yaparsınız?" sorusuna, "Unutamaz çünkü bir ay önceden başlıyorum. Sadece ona değil, en yakınlarıma başlıyorum. Benim için doğum günü önemlidir, bilirler. Önem vermeyi ve önem verilmeyi de severim" diye cevap verdi.



ENERJİMİ KİMSE İÇİN HARCAMAM

Wilma Elles, "Podyumda olmak enerji veriyor. Yorgunum diyelim sahnede unutuyorum. İlk defileye çıkar gibi heyecanlıyım. Sahne arkasında hep hazırlık yapıyorum. Memur gibi çalışıyorum" dedi. Ekrandan bir süredir uzak kalan oyuncu, "Hep istiyorum. Geçen sene kasım ayına kadar dizideydim. Hamilelik oldu. Özlüyorum, yakında olabilir" diye konuştu. Kötü karakterleri sevdiğini belirten Elles, "Ters rolleri seviyorum. Eskiden bağırmak ve çağırmaktan zorlanıyordum. Şimdi seviyorum. Normalde asla öyle biri değilim. Enerjimi kimse için harcamam" diye konuştu. Oyuncu, "Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinden görüştüğünüz oluyor mu?" sorusuna, "Yıldız Çağrı Atiksoy'u tanıtımda çok görüyorum. Hepsini çok özlüyorum. Çalışmaktan kendi babamı nadir görüyorum. Keşke hepsini görebilsek" diye cevap verdi. Elles, "Mankenlik mi, oyunculuk mu ağır basıyor?" sorusuna, "Oyunculuk. Zaten oyuncu olarak, pilot, avukat ve doktor rolüne bürünüyorsunuz. Oyunculuk o yüzden mükemmel" yanıtını verdi. Eski eşi Kerem Göğüş'le ilgili çıkan nafaka haberlerine, "Bizde nafaka yok. İlerisi için çocuklara para yatırsın, yatırım olsun çocuklarıma" dedi.



YAŞADIĞIM SÜREÇ BENİM SINAVIM

Amerika'da yaşadığı dönemde Victoria's Secret için Güzide Duran, "Olabilirdi. Pişmanlık yok her şeyin bir sebebi var, ona inanıyorum. Allah bizi bir şekilde bir şeyle sınıyor ve sabrımızı merak ediyor. Ben öyle bakıyorum" dedi. Model, "O zaman engel mi vardı?" sorusuna, "Engel yoktu, Amerika'da çalıştığım zaman evli değildim. Yanlış alınan kararlar diyelim" yanıtını verdi. Duran, "Sektörden uzak kalmasaydınız, kariyer açısında başka yerlerde olur muydunuz?" sorusuna, "Mütevazilik yapmayacağım, olurdum" yanıtını verdi. Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan ve çocuklarını göremeyen model, "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötün şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor. Çocuklarımı özlüyorum. Yanındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın" dedi. Model, "Eş seçiminde pişmanlığınız var mı?" sorusuna, "Öyle bir şey kesin demem. İki evladım var. Evladımın babaları. Kimse kötü bir şey istemez ama olabiliyor hayat. Şubat sonu dava var. Bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Bir an önce bitmesini istiyorum" cevabını verdi. Sevgilisi Fikret Orman ile ilgili Duran, "Her şey yolunda" diye konuştu.