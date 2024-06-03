İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine sürpriz  

Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘Mona Kitap’ yayınevinden çıkan kitapta Tuzcuoğlu sevenlerine bir sürpriz hazırladı.

İLHAN ŞEN VE ERKAN BEKTAŞ ŞİİR SESLENDİRDİ

İpek Tuzcuoğlu kitapta yer alan şiirlerden seçtiklerini “Safir” dizisinde birlikte rol aldığı İlhan Şen ve Erkan Bektaş ile birlikte seslendirdi.

Tuzcuoğlu her iki oyuncuyla da ayrı ayrı şiirler okudu. Kitabın içerisinde yer alan barkodu telefonlarıyla okutanlar bu şiirleri İlhan Şen, Erkan Bektaş ve İpek Tuzcuoğlu’nun sesinden dinleyebilecek. Dünya çapında tanınan İran’lı besteci Karen Homayounfar ve Türk besteci Burak Öksüzoğlu’nun besteleri de şiir okumalarının alt temalarını oluşturdu. Kitabın kapak tasarımına ve içinde yer alan çizimlerine ‘Dior’,’Yves Saint Laurent’ gibi markaların fashion illüstrasyonlarını çizen sanatçı illüstratör Mustafa Soyadan imza attı.

Tuzcuoğlu “Bu kitabı farklı bir anlayışla daha önce yapılmamış bir tarzda tasarlamaya çalıştım. Yola çıkış ve ilham kaynağım Kapadokya oldu. Tüm şiirler orada yazıldı. Kitabı satın alanlar içindeki barkod sayesinde bazı şiirleri sesli dinliyor olacaklar. Bana verdikleri destek için İlhan Şen ve Erkan Bektaş’a teşekkür ederim. Onlarla şiir okumak ayrı bir keyifti. Bu vesileyle her iki oyuncu arkadaşımın da hayranları onların ağzından belki de ilk kez şiir dinleyecek” diyerek duygularını dile getirdi.