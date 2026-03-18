İlkay Sipahi’den güçlü dönüş

İlkay Sipahi, Sen Diye ile müziğe güçlü bir dönüş yaptı.



Uzun aranın ardından yeniden üretim sürecine giren sanatçı, yeni projeler ve konserlerle “Artık müzikte susmak yok” diyor.

Yeni teklisi “Sen Diye” ile müzikseverlerle yeniden buluşan İlkay Sipahi, katıldığı bir radyo programında kariyer yolculuğu ve yeni projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu.



Bir dönem yer aldığı Dörtyüz grubunun ayrılığına da değinen sanatçı, sürecin sorunsuz gerçekleştiğini belirterek, “Bizde kavga dövüş hiç olmadı. Herkes solo projelerine yönelmek istedi, dostluğumuz ise hep devam etti” dedi.



2015 yılında müziğe ara verdiğini söyleyen Sipahi, bu dönemi bir içe dönüş süreci olarak tanımladı. Pandemiyle birlikte üretimden uzak kaldığını ifade eden sanatçı, son aylarda yeniden yoğun bir üretim sürecine girdiğini ve kısa sürede iki albümlük şarkı yazdığını dile getirdi.



Şarkı yazım sürecinin çoğu zaman küçük bir fikirle başladığını belirten Sipahi, müzikte trendleri takip etmek yerine kendi tarzını korumayı tercih ettiğini vurguladı: “Ben iyi şarkı yapmanın peşindeyim. İyi bir şarkının mutlaka bir dinleyicisi vardır.”



Pop-rock çizgisinde üretimlerine devam edeceğini belirten sanatçı, Nisan ayında yayımlanacak Olsun adlı yeni şarkısının müjdesini verdi. Mayıs ayı itibarıyla yoğun bir konser programına başlayacağını da açıklayan Sipahi, “Artık müzikte susmak yok” sözleriyle dinleyicilerine güçlü bir mesaj gönderdi.