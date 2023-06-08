İlk aşkımız babalarımıza Babalar Günü’ne özel sürpriz hediyeler Sephora'da

Hediye vermenin en keyifli yolu olan Sephora, Babalar Günü’nde erkekler için tasarlanan, birbirinden kaliteli hediye alternatifleriyle sizleri bekliyor. Babalarımızı mutlu edecek hediyeler, bu güne özel ayrıcalıklı kampanyalar ve indirim fırsatlarla sunuluyor. 

Bu önemli günde babalarımızı gülümsetmeyi başaracak Sephora ürünleri arasında etkili kokularıyla dikkat çeken erkek parfümleri, babalarımızın sağlıklı saçlara sahip olmasını sağlayan erkek saç bakım ürünleri ve bakım rutinlerinin vazgeçilmezi, babalarımıza daha parlak bir görünüm kazandıran erkek cilt bakım ürünleri yer alıyor. 

 

Sephora, 9-18 Haziran tarihleri arasında online alışverişlerde ve tüm mağazalarında geçerli olan Babalar Günü kampanyaları çerçevesinde Sephora Kart sahiplerine 500 TL üzeri parfüm alışverişlerinde seçili ürünlerde geçerli %20 indirim avantajı sunuyor. Yine Sephora Kart sahipleri, babaların kendini daha özel hissetmesini sağlayacak, seçili cilt ve saç bakımı ürünlerinde 2. ürüne %30 indirim hakkına sahip oluyor. 

Sephora’nın vazgeçilmezi Sephora Collection, Lancome, Drunk Elephant, Armani, Hugo Boss ve Paco Rabanne gibi eşsiz markaların Babalar Günü’nde babanıza sevginizi göstermenizi sağlayacak birbirinden özel hediyeleri, Sephora’nın avantajlı dünyasında!

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