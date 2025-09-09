İkonik Timberland silüetlerinin yeni yorumu: Animalier Pack koleksiyonu

Yeni sezon koleksiyonlarında öne çıkan Animalier Pack detayları, zamansız sağlam duruşu modern bir dokunuşla buluşturuyor. Sokak stilinde cesur bir ifade arayanlar tasarlanan leopar desenli ayakkabı ve bot koleksiyonu, markanın en sevilen modellerine gündüzden geceye eşlik eden bir stil ekliyor.

Sonbahar - Kış 2025 sezonunda Timberland her yıl olduğu gibi konfordan ödün vermeyen yenilikçi stillerini tanıtmaya devam ediyor. Timberland'in Animalier Pack koleksiyonu, klasik ve moderni aynı potada buluşturarak yeni sezona özgün bir enerji katıyor. İkonik botlardan platform tabanlı tasarımlara uzanan geniş yelpazesiyle koleksiyon, şehir stilini yeniden tanımlıyor. Cesur desenler, fonksiyonel detaylar ve zamansız silüetler bir araya gelerek kadınlara stil sahibi ve konforlu seçenekler sunuyor. Sokak modasına güçlü bir dokunuş katmak isteyenler için hazırlanan koleksiyon, her adımda özgüven ve şıklığı bir arada yansıtıyor.

Koleksiyonun en ikonik yorumu Kadın Bej Premium 6 Inch Botlar (12.250 TL). Markanın orijinal sarı botu, Animalier Pack koleksiyonunda leopar desenlerle yeniden hayat buluyor. Dayanıklılığı ve klasik hatlarıyla bilinen bu model, su geçirmez yapısı, dolgulu bilek kısmı ve sağlam kauçuk tabanı sayesinde her koşulda konforlu bir kullanım sunuyor. Yeni sezonda dikkat çekici bir yorum kazanan model hem tarzı hem de rahatlığı bir arada arayanların favorisi olacak.

Bu feminen stilin diğer bot modeli ise, kahverengi, daha kısa versiyonu olan Stone Street Platform botlar (10.500 TL). Bu model güçlü görünümüyle koleksiyonun iddialı parçaları arasında yer alıyor. Platform tabanı sayesinde hem konfor hem de modern bir siluet sunan bu bot, esnek taban yapısı ve destekleyici iç astarıyla şehir temposuna uyum sağlıyor. Leopar baskılı detayları ise sezona cesur bir stil katıyor. Feminen dokunuşlarla güçlenen tasarım ister denimlerle ister elbiselerle kombinlendiğinde özgüvenli adımları garanti ediyor.

Koleksiyonun zarif detaylarla öne çıkan parçası, Kadın Kahverengi Noreen Tekne Ayakkabısı (10.500 TL). El işçiliğiyle dikilen detayları ve 360 derece işlevsel ham deri bağcık sistemiyle dikkat çeken model, Premium Timberland® Leather deriden üretilen üst kısmı ve tırtıklı tabanı sayesinde hem dayanıklılık hem de özgün bir karakter vadediyor. Klasik tekne ayakkabısının zamansız şıklığını, leopar desen dokunuşlarıyla birleştiriyor.

Bej rengi kadın Stone Street Tekne Ayakkabısı (10.500 TL) klasik tekne ayakkabısının yenilikçi bir yaklaşımı. Yüksek platform tabanı, adımlara ekstra konfor sağlarken feminen çizgileriyle şıklığı ön plana çıkarıyor. Yumuşak deri yapısı ve hafifliği sayesinde gün boyu rahatlık sunan bu model, leopar desen dokunuşlarıyla günlük kombinlere dinamik bir hava katıyor. Sezonun öne çıkan trendlerini yansıtan tasarım hem şehir hayatında hem de hafta sonu stilinde cesur bir tamamlayıcı olarak öne çıkıyor.