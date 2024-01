İkiz kızları olan Pelin Akil'den üçüncü çocuk itirafı!

Aktif yaşamı destekleyen, bilime dayalı yenilikçi besin desteği ailesi EasyVit, EasyFishoil balık yağı marka elçisi ünlü oyuncu Pelin Akil Altan ile bir araya geldi. EasyFishoil için yeniden kamera karşısına geçen Pelin Akil Altan ve ailesi, "İhtiyacın olduğunda EasyFishoil yanında." mottosuyla yeni bir reklam filmine daha imza attı. EasyFishoil, Nur Tuğba Namlı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte yeni reklam kampanyasını duyurdu.

ANNELİK YOLCULUĞUNU ANLATTI

Pelin Akil Altan, Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar eşliğinde, "Annelikte Karar Alma İçgüdüsü" üzerine gerçekleşen söyleşide kendi annelik yolculuğundan bahsetti. Pelin Akil Altan davette yaptığı değerlendirmede, "Alin ve Lina'nın büyüme serüveninde hep yanımızda olan, kızlarımın tadına bayıldığı, ailemizin güven dolu tercihi EasyFishoil, benim için balık yağında her zaman doğru karar oldu" dedi.

'Annelerin tercihiyle pazar liderliğimizi sürdürüyoruz'

Davette bir konuşma gerçekleştiren EasyVit kurucu ortağı Mehmet Erden Kutsal, Pelin Akil Altan ve ailesiyle bir kez daha başarılı bir reklam kampanyasına imza atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Mehmet Erden Kutsal, şunları söyledi: "İnovatif üretim teknolojisi, ideal içerikleri ve tercih edilme oranlarıyla EasyFishoil, pazardaki liderliğini sürdürüyor. Bu liderliğin altında tüketicilerin EasyFishoil'i güvenle tercih etmesi yatıyor. Tüketicilerimiz nezdinde yaptığımız araştırmalarda gördük ki çocukların balık yağı kullanımındaki en önemli faktör tat ve koku. EasyFishoil hem çiğnenebilir jel formu hem de ihtiyaca yönelik farklı formülleri sayesinde çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Bu beğeni de annelerin tercihlerinde belirleyici etken oluyor. Balık yağına ek olarak multivitamin, beta glukan, propolis gibi çocukların farklı

ihtiyaçlarını destekleyen birçok bileşeni tek jel formda birleştiren farklı formüllerimiz; tüketicilerimize balık yağından fazlasını sunmayı hedefliyor. EasyFishoil olarak pazar liderliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz"

DESTEĞE İHTİYAÇ OLUYOR

Markayla ilgili konuşan Pelin Akil Altan, "Güzel geri dönüşler aldık. Aile ve kişisel olarak güvenilir biri olduğumu hissettim. Kızların o enerjisini görünce reklamı her izlediğimde duygulanıyorum" dedi. Anne-çocuk psikolojisinden bahseden oyuncu, "Karnına ilk düştüğü andan beri kaygılar, endişeler ve 'Yetebilecek miyim' endişesi... Bende çarpı iki bir de... İlk deneyim olarak iki bebek olmasından ne yapacağını bilememek durumu... Sosyal medyada herkes her şeyi çok iyi biliyormuş gibi yorumluyor. Burada önemli olan annenin kendi iç güdüleriyle hareket ediyor olması... Bilgileri filtreleyerek, kendi içinden nasıl geliyorsa öyle davranması önemli... Çok zordu ve güzeldi. Mutluluk ve zorluğu da çarpı ikiydi. Anıl emzirmedi ama hakkını verdi. Beraber büyüttük. Gupse Özay'ın 'Lohusa' filminde kendimi gördüm. Çocuklarımla uyandığım her güne şükürler olsun" diye konuştu. Akil, "Psikolojik destek aldınız mı?" sorusuna, "Büyüdükçe zorlukları azalmıyor ama değişiyor. Tabii bir desteğe ihtiyaç oluyor. Ben ikisine ayrı hak geçmesin diye her şeyi sayarak veriyordum. Mükemmel olmaya gerek yok. Anne mutluysa çocukta mutlu oluyor. Destek düşünüyorum" yanıtını verdi.

HER ŞEY YOLUNDA SORUN YOK

Geçtiğimiz günlerde çıkan boşanma iddialarına Akil, "Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayınca sorun çıkıyor. Hiçbir sorunumuz yok. Arkadaşlarımıza küçük problemlerimizi paylaşınca acaba kulaktan kulağa mı yayılıyor diye kendimizi sorguladım. Her şey yolunda" dedi. Oyuncu," Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Düşünebilirim ama ya üç ile dördüyle gelirse? Onun için göze alamayabilirim. Büyük konuşmayayım ama şu an öyle bir düşüncem yok" diye cevap verdi.