İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

Ünlü şarkıcı İbratim Tatlıses mal varlığını açıkladı.

İşte o liste


- Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu
- TV binası
- Tatlıses Şirketler Grubu binası
- By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası
- Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa
- Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire,
- Şanlıurfa'da bir daire
- Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa
- İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire
- Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa
- 1 tekne
- 2 sürat motoru
- 2 adet Mercedes marka otomobil
- 3 Jeep
- 1 limuzin
- 20 şirket aracı
- Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa
- Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel
- Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa
- Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel
- İstanbul'da 5 kebap salonu
- Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı
- Birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV

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İbrahim Tatlıses

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