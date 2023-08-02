İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

Ünlü şarkıcı İbratim Tatlıses mal varlığını açıkladı.

İşte o liste



- Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu

- TV binası

- Tatlıses Şirketler Grubu binası

- By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası

- Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa

- Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire,

- Şanlıurfa'da bir daire

- Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa

- İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire

- Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa

- 1 tekne

- 2 sürat motoru

- 2 adet Mercedes marka otomobil

- 3 Jeep

- 1 limuzin

- 20 şirket aracı

- Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa

- Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel

- Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa

- Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel

- İstanbul'da 5 kebap salonu

- Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı

- Birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV