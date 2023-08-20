Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!

Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.



Rezervasyonların günler öncesinden tükendiği Rusya, Almanya ve iran ve Irak’tan gelen misafirlerin yoğun olduğu gecede özel repertuarı ile büyük beğeni aldı.



Melih Yazgan imzalı swaroski kaplı mor tulumu ise ışıl ışıldı.



Tulumun ağırlığı yaklaşık 5 kiloydu.

Birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık 2000 kişiye söyleyen ve iki saat sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Hülya Avşar, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.

Hülya Avşar sahneye Mardin yöresine ait Reyhani dansı yaparak veda etti.