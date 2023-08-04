Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisiyle görüntülenmesine verdiği cevapla şok etti!

Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi.

Müdavimi olduğu balıkçıdan çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar “İşlerden dolayı gidip geliyorum İstanbul’a. Bugün de dostlarım ile güzel bir akşam yemeği yedik” dedi. Avşar kızı daha önce yüzü olduğu mücevher markasıyla bir kez daha anlaştı. Şarkıcının bu kez 25 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Bunun hatırlatılması üzerine Avşar “Onlara girmeyelim. Çok ayıp öyle şeyler” dedi.



KAYA BAŞLAMAZSA ŞAŞIRIRIZ ZATEN’

Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta sevgilisi ile görüntülenmişti. Bunun üzerine basın mensupları “Kaya Bey yeni sevgilisi ile görüntülendi. Gördünüz mü?” sorusuna Avşar “Kaya başlamazsa şaşırırız zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz?” diyerek kahkaha attı. Muhabirlerin “Kendisini tebrik ettiniz mi peki?” sorusuna ise sanatçı, “Tabii ne demek. Başımızın üstünde yeri var. Aile kalabalıklaşıyor”diyerek, evinin yolunu tuttu.