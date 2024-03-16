'Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu: Çeşme’de Bodrum’da bir kulübe o parayı vermem

Programda gösteriş kültürünü sevmediğini dile getiren oyuncu Esra Dermancıoğlu sözlerine şöyle başladı. “Bizde hep bir hazırlık oluyor bir şeye ben yapmıyorum ama Çeşme’de Bodrum’da bir kulübe gitmek o paraları vermek artık. Eskiden de bu arada öyleydi yani bu kadar değildi ama hep bir görme, gösterilme, gösteriş hep böyle. Biraz bu Arap kültürü de öyle. Gösteriş o beni çok yoran bir şey yani.”

“GÖZÜMÜN ZEVKİNE UYMAYAN ŞEYLER BENİ MUTSUZ EDİYOR”



Oyuncu sözlerine şu sözlerle devam etti. “Çünkü sen sanki anormalmiş gibi görünüyorsun orada. Her şey olabilir hiç kimseyi gerçekten yargılamıyorum, yargı çok sinir bir şey. Bazen çok yargı dağıtıyorum mesela kendime de çok kızıyorum. Ama göz zevki diye bir şey var. Gözümün zevkine uymayan bir şey beni mutsuz ediyor.

Onun için ben daha kurak soğuk insansız yerleri seviyorum. Evli olup kocamla mecburen Çeşme’de bir kulübe gitmek zorunda kalsaydım diyelim boşanamıyorum intihar sebebi benim için. Yani o kadar değilde”



“İNANÇLI BİRİYİM”



Aslı Şafak’ın, Neye inanarak tutunuyorsunuz? sorusuna “Kendini geliştirdikçe de o inancı geliştiriyorsun kendinde. Ben mesela inançlı biriyimdir kendime de inançlıyımdır bir enerjiye de inançlıyımdır ben inanırım yani. Tanrı’ya da inanırım.”

“GÜÇ ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY SEKTÖRDE GÜCÜ ELİNDE TUTANLAR GÜCÜNÜ KÖTÜ KULLANIYORLAR”



Ünlü oyuncu sözlerine “Güç çok problem. Bunu çok spesifik söylüyorum kendi sektörüm için söylüyorum. Daha bildiğim içinde yaşadığım sektörü alıyım ele. Çok tehlikeli bir şey güç.

Altı boş olanların, farkında olmayanların eline büyük bir güç verdiğin zaman böyle büyük bir kıyım. Çok korkunç bir şey. Maddi karar vericilerden bahsediyorum. Çok yıpratıcı bir şey katliam gibi bir şey. Bir gücü yanlış birine verdiğin zaman katliamdır bu. Bu durumun içinde mesleğin olan sanatın dışında her şeyle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Yapımcı diye görme oyuncu olabilir senarist olur sanatçı olur. Her sektör için geçerli.” diyerek devam etti.