HorecaDepot Belçika'daki "Horeca Expo 2026" Fuarına katılacak

HorecaDepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, "Gent'te (fuarda) yer alarak hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeyi hem de yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz." dedi.

HorecaDepot, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenecek 'Horeca Expo 2026' fuarında yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15-18 Kasım'da düzenlenecek fuar, otelcilik, restoran ve catering (horeca) sektörlerine yönelik üretici, tedarikçi ve proje geliştiricilerini aynı çatı altında bir araya getiriyor.

Otel, restoran ve kafe (horeca) sektörünün en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen Horeca Expo, otelcilik, restoran ve catering (HORECA) sektörlerine yönelik üretici, tedarikçi ve proje geliştiricilerini aynı çatı altında bir araya getiriyor. HorecaDepot da fuar kapsamında yeni koleksiyonlarını, iç mimari çözümlerini ve proje bazlı ürün gruplarını uluslararası ziyaretçilere tanıtacak.

Brüksel merkezli faaliyetlerini Avrupa genelinde sürdüren şirket, fuar kapsamında yeni koleksiyonlarını, iç mimari çözümlerini ve proje bazlı ürün gruplarını uluslararası ziyaretçilere tanıtacak.

Özellikle otel, restoran ve büyük ölçekli ticari projelere yönelik çözümleriyle dikkati çeken şirketin fuara katılımı, markanın Avrupa pazarındaki etkinliğini güçlendirme ve yeni işbirlikleri geliştirme stratejisinin önemli adımı olarak değerlendiriliyor.

Şirketin fuar boyunca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarından gelen sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yeni proje fırsatlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Fuara katılımıyla şirket, uluslararası pazardaki marka görünürlüğünü artırmayı ve proje bazlı büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HorecaDepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, fuarın, sektörün en önemli uluslararası platformlarından biri olduğunu belirterek, 'Gent'te yer alarak hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeyi hem de yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz.' ifadesini kullandı.