Hilal Altınbilek İtalya’da dizide mi oynayacak?

Türkiye’de dört sezon ilgiyle izlenen İtalya'da Terra Amara olarak yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, ülkenin en çok izlenen TV şovunda stüdyoyu dolduran hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Programın sevilen sunucusu SilviaToffanin'in sorularını yanıtlayan oyuncu, ailesiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı.

Ülkede canlandırdığı Züleyha karakteriyle anılan oyuncu, sunucunun “İtalya'da bir projede yer almak ister misiniz?” sorusuna, "çok isterim" diye yanıt verince sunucu da "İtalya seni kollarını açarak bekleyecek çünkü zaten seni çok seviyor" dedi.

Enerjisi ve stili ile de stüdyodakilerin beğenisini toplayan Altınbilek, programa gelecek sene de katılması için davet edildi.

Hilal Altınbilek, Milano'da Verissimo'nun çekimlerine katıldıktan sonra aynı gün Güney Amerika'ya uçmuş, Meksika ve Panama'da hayranlarıyla bir araya gelmişti.