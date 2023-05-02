Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor? 02.05.2023 14:47 Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, yurt dışında projelerinin olduğunu belirtti. İşte detaylar... Oyuncu Hilal Altınbilek, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yeni projesinin belli olmadığını söyleyen oyuncu, "Bu aralar yurt dışına gidip geliyorum. Oralarda da dizi görüşmelerim var. Projelerim belli olunca açıklarım" dedi. Altınbilek, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. Oyuncu, bir süredir Mehmet Can Uzun ile birlikte... HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Hilal AltınbilekMehmet Can Uzun