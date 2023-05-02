Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor?



Oyuncu Hilal Altınbilek, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Yeni projesinin belli olmadığını söyleyen oyuncu, "Bu aralar yurt dışına gidip geliyorum. Oralarda da dizi görüşmelerim var. Projelerim belli olunca açıklarım" dedi.

Altınbilek, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Oyuncu, bir süredir Mehmet Can Uzun ile birlikte...